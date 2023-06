Hommages déchirants à un joueur de rugby prometteur et «très aimé», 18 ans, décédé dans un accident d’horreur

Les proches de HEARTBROKEN ont rendu hommage à un joueur de rugby prometteur et « très aimé », âgé de 18 ans, décédé dans un accident d’horreur.

Alex Roberts, 18 ans, de Cheltenham dans le Gloucestershire, est décédé lorsqu’il s’est écrasé dans un camion à l’arrêt sur le contournement A40 de Golden Valley en septembre dernier.

Alex Roberts est mort dans un accident d’horreur

Il avait utilisé des cartouches d’oxyde nitreux avant sa mort, une enquête entendue hier.

L’enquête du tribunal du coroner du Gloucestershire a révélé qu’Alex Roberts, 18 ans, d’Overton Road, Cheltenham, était un sportif de compétition et un joueur d’équipe au Longlevens RFC.

Il est décédé vers 23 h 05 le vendredi 30 septembre 2022 lorsque sa BMW blanche a heurté un camion qui était garé dans une aire de stationnement.

L’enquête a été informée que les policiers enquêtant sur les lieux de la collision ont découvert un certain nombre de cartouches d’oxyde nitreux usagées, également appelées gaz hilarant, dans le puits de pied du passager.

M. Roberts, un électricien stagiaire, conduisait dans la voie de droite de la route à deux voies lorsqu’il est apparu qu’il avait lentement dérivé dans la voie de gauche avant de se précipiter à l’arrière d’un camion Daf blanc.

Le conducteur était dans la cabine du camion et faisait une pause.

Le chauffeur du camion, M. Bosworth, et le témoin Paige Sturgeon, passagère d’un taxi, ont immédiatement appelé les services d’urgence.

Le chauffeur de taxi a expliqué qu’il avait vu la BMW rouler à grande vitesse avant de virer à gauche et de percuter l’arrière du camion.

Il a dit qu’il n’avait vu aucun feu stop s’allumer.

L’incident a été enregistré sur la caméra de tableau de bord du taxi et cela a été examiné par la police.

Le PC Andrew Brown, un enquêteur médico-légal sur les collisions, a déclaré à l’enquête: «Les images de la caméra de tableau de bord de l’incident montrent qu’il pleuvait lorsque la collision s’est produite.

« Aucun feu de freinage n’était visible sur les images et aucune marque sur la route n’indiquait qu’un freinage brusque s’était produit.

« Il est peu probable que M. Roberts ait confondu l’aire de stationnement avec la bretelle d’accès à la M5.

« La façon dont la BMW a été manœuvrée n’était pas la manière normale de s’engager sur la bretelle, si le conducteur avait pris la décision consciente de s’engager sur l’autoroute.

« La BMW semble avoir dérivé à travers les voies.

« L’impact de la collision a été important car le camion et sa remorque se sont déplacés, malgré le frein de stationnement appliqué et se sont retrouvés contre le trottoir.

« Cette combinaison de camions étant déplacée de la manière dont elle a été, donne une indication de la gravité de l’impact.

«La découverte des cartouches de protoxyde d’azote usagées pourrait suggérer que la consommation de ces articles aurait pu conduire M. Roberts à perdre conscience de la situation, ce qui aurait pu le conduire à dériver sur la chaussée à l’arrière du camion.

« La manière dont M. Roberts conduisait suggère un manque de conscience de la situation et l’absence de toute preuve, même au dernier moment, de freinage, suggère qu’il n’a jamais été potentiellement conscient du danger dans lequel il se trouvait. »

L’enquête a appris que la BMW avait été examinée, mais aucun défaut de pré-collision ou panne mécanique n’a été trouvé avec le véhicule.

Le pathologiste Dr Hemanth Naik a déclaré: «M. Roberts a subi une grave blessure à la tête.

« L’analyse toxicologique a trouvé un niveau détectable d’oxyde nitreux dans son sang, indiquant une utilisation récente avant sa mort.

« L’utilisation du protoxyde d’azote peut produire des effets incompatibles avec la conduite car les effets de son utilisation peuvent inclure des sensations de courte durée d’euphorie, de sédation, d’étourdissements et de nausées.

« Des doses plus élevées peuvent provoquer de légères hallucinations et entraîner l’inconscience de l’utilisateur.

« Cependant, il n’est pas possible de déterminer quel effet, le cas échéant, le protoxyde d’azote aurait eu sur M. Roberts au moment de l’incident. »

Le Dr Naik a déclaré que la cause du décès de M. Roberts était de multiples blessures.

Le coroner adjoint du Gloucestershire, Roland Wooderson, a déclaré: «Il semble que M. Roberts, au volant de sa BMW sur l’A40 le 30 septembre 2022, ait dérivé vers le côté proche de la chaussée depuis la voie deux, à travers les lignes blanches jusqu’à l’aire de stationnement.

« Il a continué vers le camion garé où la collision s’est produite.

« M. Roberts est décédé sur les lieux et j’enregistre que la cause médicale du décès était des blessures médicales.

« La position malheureuse est que la cause de la mort de M. Roberts est la perte de conscience de la situation, potentiellement due à la consommation d’oxyde nitreux.

« Le résultat final est que M. Roberts est décédé des suites des multiples blessures subies lors de la collision. Conclusion du coroner : collision routière. »

Au moment de sa mort, la famille de M. Roberts a déclaré: « C’était un garçon de rugby de Longlevens très apprécié qui a fait sa marque sur et en dehors du terrain – un vrai gentleman qui a toujours eu un mot gentil et un coup de main » et a ajouté que il avait touché la vie de tant de gens. »

Alex avait récemment commencé un apprentissage avec Clarkson et Evans, qu’il a embrassé avec positivité et désir d’apprendre.

En dehors du travail, Alex aimait passer son temps à socialiser, à jouer au rugby et à être avec sa famille et ses amis.

Il a également contribué à sensibiliser la communauté locale à la criminalité au couteau en soutenant le service d’ambulance avec des scénarios de simulation.

La famille a déclaré: « Alex a eu un tel impact sur tous ceux qu’il a rencontrés, faisant sourire les gens avec son charme, son esprit et ses remarques effrontées.

« Alex a tragiquement perdu la vie dans un accident de la route, laissant un vide inimaginable qui ne pourra jamais être comblé.

« Alex était un fils, un petit frère, un petit-fils, un neveu et un partenaire profondément aimé.

« Il n’y a pas de mots pour décrire la perte que ses proches ressentent, il nous manquera toujours et nous l’aimerons pour toujours. »