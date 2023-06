Hommages déchirants à un garçon de 15 ans retrouvé mort dans une rivière alors que maman dit qu’elle « ne peut pas entrer dans sa chambre »

Des hommages DÉCHIRANTS ont été rendus à un garçon qui a été retrouvé mort dans une rivière alors que sa mère dit qu’elle « ne peut pas entrer dans sa chambre ».

Oliwier Kaczmarowski, 15 ans, a été tragiquement découvert dans la rivière Trent à Gainsborough, Lincolnshire, le 26 mai.

Oliwier Kaczmarowski, 15 ans, a été tragiquement découvert dans la rivière Trent Crédit : Police du Lincolnshire

Oliwier a été vu pour la dernière fois le 22 mai, lorsqu’il a disparu près de l’eau 1 crédit

Oliwier a été vu pour la dernière fois le 22 mai, lorsqu’il a disparu près de l’eau.

Son corps a malheureusement été découvert quatre jours plus tard.

Dans une déclaration sincère, sa famille a déclaré que l’adolescent était devenu « l’homme de la maison » après le décès de son père.

Luttant pour accepter leur perte, ils ont déclaré : « Il est difficile de trouver les mots pour décrire ce que nous ressentons.

« Nous n’arrivons toujours pas à croire qu’il est parti. Je ne pense pas que cela nous ait encore vraiment frappé qu’il soit parti.

« En tant que mère, je ne peux toujours pas entrer dans sa chambre. Parfois, nous ne savons pas quoi dire quand les gens nous posent des questions sur lui.

« Nous avons tellement de précieux souvenirs d’Oliwier et je suis sûr que ses amis ont leurs propres souvenirs de lui. Nous chérirons ces souvenirs que nous avons eu avec lui.

« Il a pris sur lui d’être l’homme de la maison quand son père est décédé.

« C’était une si grande responsabilité, mais il a aidé ses frères et sœurs en étant là pour eux quand ils traversaient une période difficile.

« Même s’il se chamaillait beaucoup avec ses frères et sœurs, il était incroyablement protecteur. »

Sa famille a ajouté: « Oliwier avait un petit groupe d’amis proches et il aimait sortir avec eux.

« C’était un grand ami, et on nous a dit récemment qu’il était intervenu pour aider quelqu’un qui avait été victime d’intimidation et l’avait pris sous son aile pour qu’il ne soit pas seul.

« Il était très calme, il aidait à la maison en faisant les courses, en apportant des colis à la poste et il était très drôle.

« Certains diraient qu’il avait un sens de l’humour noir et c’est l’une des choses dont nous nous souvenons affectueusement de lui. »

Ils ont également remercié la communauté qui a aidé à rechercher Oliwier à l’époque.

Ils ont déclaré: «Nous sommes extrêmement reconnaissants à la communauté de s’être réunie.

« Tous ceux qui sont venus nous soutenir, nous aider dans la recherche et la veillée.

« Il y avait des gens qui ne connaissaient même pas Oliwier qui sont venus aider, et les gens n’ont dit que de bonnes choses à son sujet. Pour cela, ma famille est reconnaissante.

« Certains jours, il peut être douloureux de penser qu’Oliwier n’est pas là et que nous avons perdu notre homme de maison.

« Nous t’aimons et tu vas nous manquer Oliwier. »

Des officiers spécialement formés ont recherché Oliwier sur les rives et dans l’eau.

Les flics ont confirmé à l’époque qu’ils utilisaient également un bateau sonar spécial pour aider ainsi que pour déployer des plongeurs.