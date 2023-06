Des hommages ont été rendus à une « adorable » grand-mère après avoir été mutilée à mort par le chien de la famille alors qu’elle prenait un bain de soleil.

La femme anonyme dans la soixantaine était allongée sur une chaise longue à Bedworth, dans le Warwickshire, vendredi après-midi, lorsqu’elle a été attaquée.

Une femme de 70 ans est décédée après avoir été mutilée par un chien dans le Warwickshire 1 crédit : Tracey Kandohla

Une femme de 49 ans a été arrêtée aux côtés d’un homme de 52 ans à la suite de l’horreur de vendredi 1 crédit : Tracey Kandohla

L’horreur sauvage n’est que la dernière d’une vague d’attaques mortelles à travers le pays.

Des voisins choqués ont rendu hommage après la mort de la femme cette semaine.

L’un d’eux, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré: « La grand-mère était une gentille vieille dame et nous faisait toujours signe de la main. »

Un autre a ajouté: « Ils forment une famille adorable. Trois générations vivent dans la maison. C’est une chose terrible qui s’est produite. »

La fille de la victime, 49 ans – nommée localement comme employée de bureau Anita Singh – a désespérément tenté de repousser l’animal alors qu’il bondissait sur sa mère, a déclaré un local.

Elle a été mordue alors qu’elle tentait en vain de sauver sa mère et a ensuite été emmenée à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Elle et son mari constructeur, 52 ans – compris comme étant Jas Singh et surnommé Billy – ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de posséder une race de chien interdite et de posséder un chien dangereusement incontrôlable.

Le couple a trois enfants – un fils et une fille adolescents qui vivent à la maison – et un fils étudiant à l’université.

La femme a maintenant quitté l’hôpital et le couple a été libéré sous caution alors que l’enquête se poursuit.

Leur maison jumelée dans un cul-de-sac tranquille est restée bouclée par la police tandis que des voisins ont raconté leur choc.

Un homme, qui a refusé d’être nommé, a raconté comment il avait parlé brièvement au propriétaire du chien après avoir été libéré sous caution par la police.

Il a déclaré: «Le chien a attaqué sa belle-mère alors qu’elle était dans le jardin à l’arrière allongée sur une chaise longue.

« Jas est très choqué et secoué et a dit qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle le chien s’est soudainement retourné et l’a décrit comme une terrible tragédie.

« Il était au travail à ce moment-là, il n’a donc pas vu l’attaque, mais Anita a essayé de faire descendre le chien.

« La police dit que c’était une race interdite mais je n’en suis pas sûr. Je ne sais pas ce que c’était une taille assez grande avec une grosse tête, un type Bulldog Mastiff.

« Quand Jas l’a eu, il a dit que c’était une race rare et qu’il n’y en avait que six dans le pays.

«Il était gardé dans le jardin à l’arrière et chaque fois que je le voyais se promener, ce qui n’était pas très souvent parce qu’il était toujours occupé à travailler dans l’industrie du bâtiment, il n’a jamais montré d’agressivité.

« Personne ne sait pourquoi il a attaqué et aimé la pauvre femme, il aurait pu devenir fou après avoir été piqué par une abeille ou il aurait pu avoir quelque chose qui n’allait pas avec son cerveau. Cela pourrait être n’importe quoi.

Le voisin a été alerté d’un incident vers 15 h 50 vendredi après avoir vu une ambulance s’arrêter devant la maison.

Il a expliqué: «Je pensais que quelque chose se passait avec leur fille parce qu’elle était handicapée et avait parfois besoin de soins médicaux.

« Puis soudain, toutes ces voitures de flics étaient là, au moins sept, un fourgon pour chiens, trois ambulances et une ambulance aérienne.

« Quand nous avons appris que la grand-mère était décédée, j’ai été choqué. »

Un autre habitant a déclaré : « C’est une famille asiatique, très gentille et toujours très amicale et qui vit ici depuis plus de 20 ans, plus longtemps que nous.

« Nous habitons juste en face et c’est un choc pour tous les voisins.

« La grand-mère était une gentille vieille dame et vous faisait toujours signe de la main. »

L’homme, qui a également refusé d’être nommé, a déclaré: «Elle semblait en forme et en bonne santé et je la voyais souvent aller à la mosquée pour prier.

« J’ai entendu l’ambulance aérienne arriver, puis j’ai vu tous les autres services d’urgence arriver.

« Je n’ai aucune idée de la race de chien mais c’était un gros chien et il vivait dehors. »

L’homme a ajouté: «Il y a eu beaucoup d’attaques mortelles de chiens récemment. Je suis propriétaire d’un chien et j’ai un Akita, une version américaine. Il est grand mais aussi doux qu’un pinceau.

« C’est horrible d’apprendre que votre voisin a été tué par le chien de la famille. Mon coeur est avec eux. »

La victime n’a pas encore été nommée par la police.

Le chien a été saisi et placé dans des chenils sécurisés.

Un porte-parole de la police du Warwickshire a déclaré: « Une femme dans la soixantaine a été malheureusement déclarée décédée sur les lieux et son plus proche parent est au courant.

«Les agents présents ont confiné et saisi l’animal dans une installation sécurisée, et il n’y a aucun risque permanent pour la communauté au sens large.

« Un homme de 52 ans et une femme de 49 ans ont été arrêtés, soupçonnés de possession d’une race de chien interdite et de possession d’un chien dangereusement incontrôlable.

«La femme est actuellement hospitalisée et soignée pour une blessure subie par le chien.

« On ne pense pas que sa blessure mette sa vie en danger. L’homme a été libéré sous caution par la police pendant que les enquêtes se poursuivent. »

Le surintendant Sutherland Lane a ajouté: «Il s’agissait d’un incident tragique isolé, et une enquête complète est actuellement en cours pour établir les circonstances qui l’entourent.

«Heureusement, les attaques de chiens de cette nature sont extrêmement rares, mais je reconnais que cela sera profondément bouleversant pour la communauté locale.

«Le public peut s’attendre à voir une présence policière accrue dans et autour de la zone pendant que nous menons nos enquêtes.

« Veuillez venir parler à l’un de nos agents si vous avez des informations qui pourraient nous aider dans notre enquête. »

Dix personnes ont été tuées par des chiens au Royaume-Uni en 2022 et cinq autres sont déjà décédées cette année.

La loi de 1991 sur les chiens dangereux interdit de posséder, d’élever, de vendre, de donner ou d’abandonner quatre races de chiens, ainsi que d’interdire tout chien dangereusement incontrôlable.

Ce sont des Pitbull terriers américains, des Tosas japonais, des Dogo Argentinos et des Fila Brazileiro.

Cela vient alors qu’une carte révèle les pires endroits au Royaume-Uni pour les attaques de morsures de chien.