Hommages déchirants à la «belle» vacancier britannique de 24 ans, décédée en tombant à 30 pieds du balcon de la station balnéaire d’Ibiza

DES HOMMAGES ont été rendus à une femme britannique décédée après avoir plongé du balcon de son hôtel dans un complexe d’Ibiza.

Robyn-Eve Maines, 24 ans, était en vacances avec son petit ami lorsqu’elle est tombée de l’appartement du deuxième étage de l’hôtel Rosamar sur l’île espagnole de la fête.

Robyn-Eve Maines est décédée après être tombée du balcon d’un hôtel au deuxième étage à Ibiza Crédit : Facebook

Le jeune homme de 24 ans séjournait à l’hôtel quatre étoiles Rosamar près de San Antonio

Elle séjournait chez son petit ami lorsqu’elle est tombée dimanche matin

Des proches au cœur brisé ont rendu hommage à l’avocate stagiaire de Wallasey dans le Merseyside après sa mort choc dimanche matin.

Le jeune frère de Robyn-Eve, Cam, a déclaré: “Elle sera toujours aimée et se souviendra de la personne fantastique qu’elle est. Nos cœurs saignent pour la perte de quelqu’un de si spécial. Je t’aime grande soeur, je t’aimerai toujours.”

Victoria Carr, qui connaissait Robyn-Eve, l’a décrite comme “un pétard, belle à l’intérieur comme à l’extérieur et tellement amusante à côtoyer”.

Une campagne GoFundMe pour aider à ramener le corps de Robyn-Eve au Royaume-Uni a été mise en place par sa tante Diane Morrisey.

Diane a décrit sa nièce comme “une belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur avec tout pour vivre”.

Elle a dit qu’elle s’était envolée pour Ibiza avec son partenaire et ses amis le 22 septembre, et trois jours plus tard, sa mère avait reçu “l’appel téléphonique dévastateur du consulat britannique”.

Diane a ajouté que tout ce que la famille sait à l’heure actuelle, c’est que Robyn-Eve est tombée à 30 pieds de son balcon et que des enquêtes policières sont en cours.

Elle a été déclarée morte sur les lieux après être tombée du balcon juste avant 9 heures du matin dimanche matin à l’hôtel quatre étoiles réservé aux adultes près de la station balnéaire de San Antonio.

Son petit ami aurait été avec elle à ce moment-là et a alerté le personnel de l’hôtel qui a appelé les services d’urgence.

Les ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés à l’hôtel mais n’ont pas pu lui sauver la vie.

Une enquête policière est toujours en cours.

Cela survient après la mort d’une femme britannique de 35 ans au début du mois lorsqu’elle a plongé du sixième étage de l’hôtel Hellber à Palma, la capitale majorquine.

Et plus tôt en septembre, un touriste britannique de 55 ans a été tué lorsqu’il a glissé et est tombé à près de 400 pieds d’une falaise sur l’île baléare de Formentera.

Les habitants ont déclaré que l’homme était avec son partenaire et ses amis lorsque la tragédie a frappé.

Alors que le mois dernier, une autre Britannique de 48 ans est décédée en tombant d’une chambre au huitième étage de l’hôtel quatre étoiles Melia Palma Marina, également à Palma.