Hommages déchirants à deux pères tués lorsque plusieurs motos se sont écrasées dans le Staffordshire

Des hommages DÉCHIRANTS ont été rendus à deux pères qui ont été tués dans un horrible accident de moto.

Les flics et les services d’urgence se sont précipités sur les lieux à Essington, dans le Staffordshire, juste avant 19 heures le 20 mai après avoir signalé que plusieurs motos étaient entrées en collision.

Nathan Duval est décédé dans le crash d’horreur Crédit : Police du Staffordshire

Adam Humpage est également décédé après la collision de moto Crédit : Police du Staffordshire

Adam Humpage, 25 ans, et Nathan Duval, 35 ans, sont tous deux décédés à la suite de l’accident malgré les meilleurs efforts des ambulanciers paramédicaux.

Les familles des deux pères se sont depuis prononcées sur leur perte déchirante.

Rendant hommage à Adam, sa famille a déclaré: « C’était un fils, un frère et un papa tellement aimant et merveilleux.

« Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. »

La famille de Nathan a également rendu un hommage émouvant en disant : « Nathan était la fierté et la joie de sa famille, avec son caractère contagieux.

« Papa de deux précieux garçons, il était notre monde absolu – un partenaire incroyablement aimé, papa, fils, frère et petit-fils. Aucune de nos vies ne sera plus jamais la même, tu nous aimes et tu nous manques.

« Nous apprécierions la confidentialité pour nous permettre de nous souvenir de lui et de faire face à une perte aussi énorme. »

Un dossier est actuellement en cours de préparation pour le coroner sur les décès, a déclaré la police du Staffordshire.

Les agents ont maintenant exhorté les témoins ou toute personne ayant des informations à se manifester.

Les flics sont également à la recherche de séquences de caméras de tableau de bord de la zone au moment du fracas, qui s’est produit juste après 18h40.