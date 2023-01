Hommages déchirants à Brit, 33 ans, abattu lors de vacances de luxe en Jamaïque alors que sa mère en deuil dit “mon cœur souffre”

LA mère dévastée d’un entraîneur personnel britannique abattu lors de vacances de luxe en Jamaïque a déclaré que son “cœur avait mal”.

Les flics ont déclaré que Sean Patterson, 33 ans, était en visite sur l’île des Caraïbes lorsqu’il a été abattu à la maison d’hôtes où il séjournait lundi.

Sean, de l’ouest de Londres, a été abattu en Jamaïque Crédit : Facebook

Sean Patterson séjournait au One Love Guest House en Jamaïque lorsqu’il a été abattu 1 crédit

Un homme de 34 ans a été arrêté en lien avec la fusillade 1 crédit

Il est entendu que Sean, de l’ouest de Londres, se tenait sur la terrasse de la piscine de One Love Guest House à Bogue Hill, St James, lorsqu’un homme armé s’est approché de lui.

Le tireur l’a poursuivi avant de lui tirer dessus à plusieurs reprises, selon des informations.

La mère de Sean, Lesley Wright, 63 ans, a déclaré: “Mon fils Sean Patterson a été abattu en Jamaïque, j’ai mal au cœur.

“Mon beau fils Sean. Je ne comprends pas.”

Elle a décrit Sean comme un “diamant qui brillait et illuminait la vie de chacun”.

“J’ai perdu mon bébé. Aucune mère ne devrait avoir à enterrer son enfant”, a-t-elle déclaré à Mail Online.

“Il était parti en Jamaïque avec mon filleul et l’un de mes meilleurs amis et n’y était resté que deux jours. Il s’était bien amusé.”

Lesley a déclaré que les flics lui avaient dit que Sean était à une fête du Nouvel An et qu’il était assis au bord d’une piscine en train de parler à des amis lorsqu’un homme armé a ouvert le feu.

Elle a rendu hommage à son fils en tant que “garçon le plus charmant et le plus gentil et l’homme le plus gentil et le plus insouciant”.

“Je suis complètement brisée, je ne serai plus jamais la même”, a-t-elle déclaré.

Lesley a déclaré que Sean était avec sa fiancée depuis plus d’une décennie et espérait se marier plus tard cette année.

“Sa fiancée est en morceaux, dévastée. Comme toute la famille”, a-t-elle déclaré.

La sœur de Sean, Sarah Wright, a déclaré que la famille avait eu le “cœur brisé”.

Elle a dit: “Eh bien, c’est une façon de commencer la nouvelle année, en découvrant que votre petit frère a été assassiné en Jamaïque.

« Dire que nous avons le cœur brisé est un euphémisme.

“Tu obtiendras justice ikkle (petit) frère.”

La police s’est précipitée sur les lieux de la fusillade après que des témoins ont rapporté avoir entendu de “fortes explosions”.

Ils ont trouvé Sean avec des blessures par balle à la tête et au haut du corps et il a été emmené à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Il est entendu que Sean est arrivé en Jamaïque le 29 décembre.

Nicole Lynch, 38 ans, qui a grandi avec M. Patterson, a décrit Sean comme un “homme charmant”.

Elle a déclaré au Evening Standard: “Sa famille sera dévastée. C’est tellement triste. Ma sœur Natasha a appelé pour me le dire.

“La mère de Sean était une femme adorable, un vrai personnage quand nous grandissions.”

Un autre ami a déclaré: “Tellement de souvenirs. Je ne l’oublierai jamais.

“Qu’il repose en paix. Envoi à la famille des bénédictions, de l’amour, de la guérison, de la santé.

“Ce ne sera pas pareil sans toi, SP.”

Une troisième amie lui a envoyé “ses plus sincères condoléances à ma famille Boxmoor”.

Vanessa Willey a déclaré: “Il fut un temps dans ma vie où il était comme un petit frère pour moi. Je me souviens qu’il criait à ma fenêtre chez maman à certaines heures stupides du matin.

“En vieillissant, je tenais toujours à lui et si jamais je le rencontrais, je lui disais de bien se comporter.

“Sean, je suis tellement désolé que cela t’arrive. Ton cœur a toujours été grand. Repose en paix douce.”

La police a arrêté un homme de 34 ans en lien avec le meurtre de Sean.

Le suspect, originaire de Kingston, en Jamaïque, aurait été expulsé du Royaume-Uni en 2013.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré au Sun: “Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé en Jamaïque et sommes en contact avec les autorités locales.”