Hommages déchirants à Abbie Walton, 15 ans, décédée après avoir été retirée de la rivière Etherow après la course annuelle de canards

Des hommages DÉCHIRANTS ont afflué pour Abbie Walton, décédée après avoir été tirée d’une rivière alors qu’elle nageait avec des copains.

Les médecins et les pompiers se sont précipités pour aider le jeune de 15 ans vers 19 h 50 mercredi à la rivière Etherow à Broadbottom, dans le Grand Manchester, après la course annuelle de canards de la région.

Des hommages ont afflué pour Abbie Walton après sa mort alors qu’elle nageait avec des amis à la rivière Etherow dans le Grand Manchester Crédit : Facebook

L’horreur s’est déroulée à Broadbottom, dans le Grand Manchester Crédit : STEVE ALLEN

Des amis dévastés ont raconté leur chagrin suite à la mort de l’adolescent.

Un ami a écrit en ligne: « Repose au paradis pour l’âme la plus gentille que je connaisse. Je chérirai à jamais le temps et les souvenirs que nous avons eus, tu me faisais toujours sourire.

« C’était il y a seulement deux jours que j’étais avec toi, je t’aime de tout mon cœur mon ange. »

L’adolescente a été tirée de l’eau mais, malgré tous les efforts des ambulanciers, elle est décédée tragiquement.

Il est entendu que la tragédie s’est déroulée quelques heures après la fin de la « course de canards » annuelle du village, du barbecue et de la fête.

Les habitants ont expliqué que la réunion voit les villageois déposer des canards du pont, avant de se précipiter vers Weir Cottage pour voir qui est l’oiseau qui franchit la ligne d’arrivée en premier.

Les habitants ont déclaré que la nouvelle tragique avait envoyé une onde de choc dans leur communauté alors qu’un autre adolescent était décédé dans le même plan d’eau ces dernières années.

Les villageois ont déclaré que la rivière était un endroit populaire pour que les jeunes se rafraîchissent pendant les mois d’été les plus chauds – malgré les panneaux les incitant à ne pas nager.

Un habitant, qui n’a pas voulu donner son nom, a déclaré au Manchester Evening News : « Ce n’est pas plus dangereux que n’importe quel autre fleuve. Quand il y a des inondations, c’est vraiment dangereux.

« La nuit dernière, ce n’était pas comme ça. C’est très étrange. Cela montre que même quand c’est calme, cela peut être un problème. »

Un autre résident a raconté son chagrin alors que Jack Pullen, 16 ans, était mort dans l’eau à proximité en 2016.

Ils ont dit: « Il y a des panneaux mais cela ne semble pas empêcher les gens de venir ici. C’est plus dangereux qu’ils ne le pensent. »

Un panneau commémoratif avec une photo de Jack est accroché à une clôture près de la voie navigable.

Il indique la date de sa mort et ajoute : « Pour toujours aimé et toujours manqué. »

Le message se termine par : « Nous vous exhortons à ne pas nager en eau libre. »

L’enquête de Jack a appris qu’il marchait dans des eaux apparemment calmes à ce qu’on appelle Broadbottom Rocks lorsqu’il a glissé et que le courant l’a entraîné sous.

Ses copains avaient sauté pour le sauver mais il a été emporté en aval alors qu’il criait à l’aide.

Parlant de la tragédie de mercredi, la surintendante détective de la police du Grand Manchester, Rebecca Boyce, a déclaré: «Les événements d’hier soir sont tout simplement dévastateurs et mes plus sincères condoléances vont aux proches de la fille qui a perdu la vie dans des circonstances aussi horribles.

« Les officiers continueront de soutenir la famille pendant cette période incroyablement difficile. »

La publicité pour l’événement indique en ligne : « La course annuelle de canards et le barbecue auront lieu le mercredi 14 juin.

« La course commence à Warhurst Fold Bridge à 18h et se termine à Weir Cottage, Hodge Lane (pas de parking disponible).

« Rejoignez-nous à l’arrivée pour la remise des prix et le barbecue… n’oubliez pas d’apporter de l’argent pour les hamburgers et les saucisses (avec des options végétariennes). »