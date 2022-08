Hommages aux garçons de 16 ans décédés après avoir eu des difficultés à Derry Lake alors que la ville avait le cœur brisé

DES HOMMAGES ont été rendus à deux garçons de 16 ans qui se sont noyés dans un lac lors d’une tragédie d’un jour férié.

Reuven Simon et Joseph Sebastian sont morts à Enagh Lough à Londonderry, en Irlande du Nord, après une bataille désespérée pour les sauver.

Joseph Sebastian est décédé dans la tragédie Crédit : Twitter

Reuven Simon a également malheureusement perdu la vie

Les adolescents tragiques – originaires du Kerala en Inde – faisaient partie d’un groupe de six amis qui étaient allés se baigner dans le lac lorsque la tragédie a frappé hier.

Un porte-parole de l’Association du Kerala à Derry a déclaré: “Nous sommes extrêmement navrés par la tragédie dévastatrice de la perte de nos deux jeunes, M. Reuven Simon et M. Joseph Sebastian, qui s’est produite hier à Enagh Lough.

“Nos pensées et nos prières accompagnent toutes nos familles et amis en ces moments difficiles.”

Les équipes d’urgence ont été dépêchées sur le site de beauté vers 18h30 hier.

L’un des adolescents a été traîné hors de l’eau et transporté d’urgence à l’hôpital, mais a été tragiquement déclaré mort plus tard.

Le second a été déclaré mort sur les lieux après avoir été retrouvé dans l’eau à la suite d’une recherche désespérée par des plongeurs-sauveteurs.

Les flics ont déclaré qu’un autre garçon avait été transporté à l’hôpital pour ses blessures, mais qu’elles ne mettaient pas sa vie en danger.

Trois autres garçons étaient également sur les lieux.

L’inspecteur Brogan du service de police d’Irlande du Nord a déclaré: “Des enquêtes sont en cours sur cet incident, mais nous pensons, à ce stade, qu’il s’agissait d’une noyade tragique.

“Nos pensées vont aux familles des personnes touchées.”

S’exprimant depuis les lieux de la tragédie, le curé de la paroisse, le père Michael Canny, a déclaré que les familles étaient traumatisées et absolument dévastées.

Il a déclaré à la BBC: “Ils font partie de la communauté indienne du Kerala qui adorent ici à St Columb’s à Waterside.”

La conseillère Rachel Ferguson du parti Alliance était également sur les lieux.

Elle a déclaré: “Les garçons venaient juste de sortir faire du vélo. Ils étaient descendus et ils se sont arrêtés à la jetée locale.

“Ils étaient tous les deux dans l’eau et il semble qu’un garçon ait eu des ennuis et que l’autre garçon soit allé l’aider et malheureusement ils ont été entraînés.

“Les autres garçons ont signalé une voiture et des résidents locaux pour essayer d’aider. Ils ont appelé les services locaux – les services d’urgence – qui étaient présents très, très rapidement.

“C’est juste un accident tragique qui s’est produit dans l’eau.”

Le directeur médical du service d’ambulance d’Irlande du Nord, le Dr Nigel Ruddell, a déclaré à BBC Radio Foyle: “Cela s’est transformé en une opération assez longue, et malheureusement avec un résultat tragique.

“Nos pensées ce matin vont aux personnes directement impliquées, à leur famille et à leurs amis dans ces circonstances tragiques.”

Les garçons ont eu des difficultés au lac de Londonderry Crédit : PA

Des hommages ont été rendus aux ados Crédit : Stimulateur cardiaque