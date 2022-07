Hommages au paddleboarder “happy go lucky”, 24 ans, décédé après avoir eu des difficultés à la plage avec deux copains

Une FEMME a été décrite comme “pas comme les autres” par sa famille au cœur brisé après sa mort dans un accident de paddleboard.

Emma Louise Powell, 24 ans, faisait du paddleboard avec deux copains dans un site de beauté du nord du Pays de Galles hier soir lorsqu’ils ont eu des difficultés sur l’eau.

Emma Louise Powell a été décrite comme “joyeuse chanceuse” par sa famille dévastée 1 crédit

Le jeune homme de 24 ans est décédé alors qu’il faisait du paddle avec des amis dans le nord du Pays de Galles 1 crédit

Une importante opération de sauvetage a été lancée par les services d’urgence et les trois ont été retirés de l’eau sur la plage de Conwy Morfa.

Mais tragiquement, Emma, ​​de Llandudno, est décédée à Ysbyty Gwynedd, Bangor, aux premières heures de la matinée.

Sa famille dévastée l’a maintenant saluée comme une femme “heureuse et chanceuse” alors qu’elle remerciait ses amis et ses proches pour leurs messages de soutien dans un message émouvant.

Ils collectent maintenant des fonds pour les funérailles d’Emma – avec plus de 1 200 £ déjà donnés.

Écrivant sur la page GoFundMe, sa famille a déclaré: “Emma n’était pas comme les autres, tous ceux qui ont eu la chance de la croiser n’avaient d’autre choix que de l’aimer.

“Elle était une énorme personnalité joyeuse et chanceuse.

“Elle était une âme si vibrante avec un cœur énorme, mais pourrait aussi être une

vache stroppy quand elle voulait être, mais ce n’est que notre Emma.

“Nous créons ce GoFundMe dans l’espoir que la famille et les amis aimés d’Emma aideront à donner à Emma le grand envoi qu’elle mérite.

“En l’absence de plans pour le moment, ce que nous savons, c’est qu’Emma va avoir le plus grand envoi que nous puissions faire pour elle, selon les mots d’Emma “Go Big or Go Home”

Les services d’urgence ont déclaré qu’une mission de “recherche et sauvetage approfondis” avait été menée pour aider le trio.

Un porte-parole de la police du nord du Pays de Galles a déclaré: “Nous avons reçu un appel

à 22h14 hier soir (jeudi) signalant un groupe de paddleboarders

en difficulté dans les eaux au large de Conwy Morfa.

“Des officiers étaient présents aux côtés de collègues de HM Coastguard et Welsh

“Ambulance, qui s’est occupée de trois blessés. Deux des blessés

ont été transportés en ambulance à Ysbyty Gwynedd mais malheureusement, malgré les meilleurs efforts de toutes les personnes impliquées, une personne est décédée à l’hôpital.

“Le coroner local a été informé et des agents spécialisés seront

soutenir la famille du défunt. »

Un porte-parole des garde-côtes a ajouté: “Une recherche et un sauvetage approfondis ont été effectués après que trois personnes ont eu des difficultés à Beacons Jetty, Conwy la nuit dernière.

“Des équipes de sauvetage des garde-côtes de Bangor et de Llandudno ont été envoyées, ainsi que le canot de sauvetage Conwy RNLI, l’hélicoptère des garde-côtes de Caernarfon, le Welsh Ambulance Service et la police du nord du Pays de Galles.”

Cela survient après que la police a ouvert une enquête sur la mort d’un adolescent qui s’est noyé dans un lac de l’est de Londres.

Le corps de Nicolae Topa, de Chigwell, Essex, a été retrouvé dans l’eau du parc naturel de Fairlop Waters à Ilford après qu’il ait “volontairement” sauté pour nager le 5 juillet.

Les autorités traitent sa mort comme “inattendue”.

Pendant ce temps, les Britanniques ont été avertis de ne pas voyager et de ne pas travailler à domicile pendant que l’alerte de chaleur extrême du pays est en place.

Le Met Office a émis un avertissement météorologique rouge “danger pour la vie” aujourd’hui avant une torride de trois jours ce week-end.

Ses prévisionnistes s’attendent à ce que les températures grimpent au milieu des années 30 dans une grande partie de l’Angleterre au cours des prochains jours.

La flambée des températures devrait entraîner une augmentation considérable du nombre de personnes visitant les zones côtières, les lacs et les rivières – les autorités avertissant que cela pourrait entraîner un risque accru d’incidents liés à la sécurité de l’eau.