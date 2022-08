Hommages à une maman «spéciale», 27 ans, tuée après avoir été heurtée par une voiture alors qu’elle marchait, alors qu’une famille dévastée partage une photo

La famille et les amis de HEARTBROKEN ont rendu hommage à une maman “spéciale” décédée après avoir été renversée par une voiture.

Anna Llewelyn Roberts marchait aux petites heures du samedi matin lorsqu’elle a été tuée dans un accident.

Anna Llewellyn Roberts, maman d’une jeune fille, est décédée dans un accident de voiture samedi soir Crédit : police du nord du Pays de Galles

La jeune femme de 27 ans a été percutée par une Ford Focus Estate noire vers 2 heures du matin le 20 août, mais elle n’a malheureusement pas pu être sauvée.

La police recherche toujours désespérément le conducteur et a lancé un appel urgent à témoins alors qu’elle enquête sur sa mort.

La famille d’Anna a publié une photo et lui a rendu un hommage émouvant quelques jours seulement après la tragédie choquante.

Elle laisse dans le deuil sa jeune fille Erin.

La déclaration déchirante disait: «Anna était une partenaire spéciale, une mère, une fille, une sœur, une petite-fille et une amie.

“Elle était si fière de sa jeune fille Erin et elle était son monde.

“Son petit ami aimant Iwan, sa famille et ses collègues de Rondo Media étaient tout ce qui comptait pour elle.

“Il n’y a pas de mots, pas d’émotions qui expriment notre perte, nos vies ne seront plus jamais les mêmes sans Anna.”

Les internautes ont témoigné de leur sympathie à la famille de la jeune femme en ligne.

Les commentateurs ont qualifié la nouvelle de la perte dévastatrice de “déchirante”, “horrible”, “terriblement triste” et “tragique”.

L’enquête policière se poursuit.

Ils ont confirmé qu’Anna était piétonne sur l’A499 dans le village de Y Ffôr, dans le nord-ouest du Pays de Galles, au moment de la collision.

Maintenant, ils recherchent les détails d’une Ford Focus Estate noire, qui se dirigeait vers la région de Pwllheli.

Le sergent Emlyn Hughes de l’unité de police des routes lance un appel aux témoins ou à toute personne ayant des informations à se manifester.

Il a déclaré: “Nos profondes sympathies vont à la famille d’Anna en ces moments difficiles.

“Nous exhortons toute personne qui aurait pu être témoin de la collision et qui ne nous a pas encore parlé, ou toute personne qui aurait voyagé dans la région et qui pourrait avoir des images de la caméra de tableau de bord, de nous contacter dès que possible pour nous aider dans notre enquête en cours. .”

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter les agents de l’Unité de police des routes via le site Web de la police ou en appelant le 101, en citant le numéro de référence 22000613331.