Hommages à un «père dévoué» et à un «garçon effronté» tués dans un triple coup de couteau, alors que des familles dévastées partagent des photos

Les hommages affluent pour un “père dévoué” et un “garçon effronté” tués dans un triple coup de couteau alors que leurs familles partagent des photos.

Adam Fanelli, 39 ans, et Patrick Howard, 27 ans, sont décédés des suites de coups de couteau après avoir été poignardés sur Tithe Farm Road à Houghton Regis, Bedfordshire.

La famille de Patrick Howard a déclaré que le «type effronté» aurait fait n’importe quoi pour n’importe qui Crédit : Police du Bedfordshire – Twitter

On se souvient d’Adam, père de trois enfants, pour son “cœur plus grand qu’une maison” Crédit : Police du Bedfordshire – Twitter

Les flics et les ambulanciers se sont précipités sur les lieux à la suite d’informations faisant état d’un délit de fuite tôt dimanche matin.

Les deux hommes ont été déclarés morts sur les lieux, tandis qu’un troisième a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves.

Dans un hommage, la famille d’Adam a déclaré: “Les mots ne pourraient jamais expliquer l’impact que cette tragédie a eu et aura pour toujours sur notre famille et cette communauté.

“Nos pensées et nos prières de force vont aux autres familles impliquées.

“Adam était sans aucun doute un père aimant et dévoué envers ses trois merveilleux enfants. Pour quelqu’un de petite taille, il avait un caractère extrêmement plus grand que nature et un cœur plus grand qu’une maison.

“C’était une personne qui imitait” une fois rencontré, jamais oublié “de toutes les manières possibles. Il va nous manquer éternellement, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé.

“La famille tient à remercier tout le monde pour leurs messages de soutien et leurs beaux hommages à Adam et Pat.”

Rendant également hommage, la famille de Patrick a déclaré: «Patrick était le type le plus adorable et le plus effronté que vous puissiez rencontrer.

“Il aurait fait n’importe quoi pour n’importe qui et avait le plus grand cœur d’or.

“Il était le cœur et l’âme de la communauté, avec personne qui ne l’aimait pas.

“Patrick nous manquera énormément et a laissé un tel vide dans trop de cœurs. Si l’amour avait pu sauver Patrick, il aurait vécu éternellement.

“La famille d’Adam sera à jamais dans nos cœurs et nos prières.”

“ATTAQUE BRUTALE”

Deux hommes ont été inculpés et un troisième a été arrêté alors que la police poursuit son enquête sur les décès.

Nicholas Papworth, 31 ans, d’Amble Close, Houghton Regis, et Curtis Long, 32 ans, de Hallwicks Road, Luton, sont chacun accusés de deux infractions de meurtre, une de tentative de meurtre, trois de complot de meurtre et trois de complot en vue de causer des blessures graves. des lésions corporelles.

Papworth a également été accusé d’avoir perverti le cours de la justice.

Mercredi, des détectives ont arrêté un troisième homme dans la quarantaine, soupçonné de deux meurtres et d’un de tentative de meurtre.

Le surintendant-détective Carl Foster, de l’unité des crimes majeurs du Bedfordshire, du Cambridgeshire et du Hertfordshire, a déclaré: «Nos pensées vont aux proches d’Adam et de Patrick, nous souhaitons également à la troisième victime un rétablissement complet et rapide.

“Je souhaite renouveler mes remerciements à tous ceux qui ont fourni des informations jusqu’à présent.

“Nos enquêtes sur les événements qui ont conduit à cette attaque mortelle au couteau sont en cours, et nous sommes toujours impatients d’entendre toute personne pouvant soutenir notre enquête.

« Il s’agit d’un incident extrêmement violent qui s’est produit dans une communauté qui a été grandement touchée.

“Nous nous engageons à faire en sorte que toute personne impliquée dans cette attaque brutale soit traduite en justice.”