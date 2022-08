Hommages à un père de six enfants de 33 ans, décédé lorsque BMW est tombé du pont dans un accident d’horreur alors qu’un homme de 38 ans était arrêté pour conduite avec drogue

DES HOMMAGES ont été rendus à un père de six enfants décédé lorsqu’une BMW est tombée d’un pont dans un accident d’horreur alors qu’un homme de 38 ans a été arrêté pour conduite avec drogue.

Harry Smith, 33 ans, de Worcester, est décédé vendredi après un accident d’horreur sur le pont d’Eckington qui a entraîné la chute de la BMW dans la rivière Avon.

Le père de six enfants, Harry Smith, est décédé sur les lieux Crédit : PA

Le père a été récupéré de l’eau mais est décédé sur les lieux, a déclaré la police de West Mercia.

Un homme de 38 ans de Worcester, qui a réussi à sortir de l’eau, a ensuite été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et conduite sous l’effet de la drogue.

Il a été libéré sous enquête.

La police a déclaré qu’un autre homme, qui voyageait dans l’autre voiture, une Vauxhall Astra, a été légèrement blessé.

Ils essaient de confirmer qui conduisait la BMW.

La police, le service d’ambulance des West Midlands et Hereford et Worcester Fire and Rescue se sont rendus sur les lieux.

Le pont a maintenant rouvert avec une limite temporaire de poids et de vitesse en place.

Un certain nombre d’hommages de la famille de M. Smith, rendus publics par la police, ont déclaré qu’il manquerait en tant que père dévoué à quatre garçons et deux filles, et en tant que fils, neveu, frère et petit ami.

Sa mère Shirley et son partenaire Gerry ont déclaré: “Harry était la lumière de la fête et ferait n’importe quoi pour n’importe qui.

“Nous voudrions remercier tous ceux qui rendent hommage en ce moment triste. Harry aura un adieu digne d’un roi.

“Tu me manques tellement mon garçon, je t’aime beaucoup, mon cœur est brisé.”

Son père, également appelé Harry, a déclaré: “Mon ange, je chérirai les souvenirs que nous avons créés. Je t’aimerai pour toujours.”

La petite amie de M. Smith, Sophie, a déclaré: “Je suis vraiment désolée Harry, j’aurais aimé être là pour t’aider, tu étais un père brillant pour nos deux filles Talulaa et Valencia, tu les adorais.

“Je ne cesserai jamais de t’aimer Harry, tu vas tellement me manquer. Ce n’est pas un au revoir, c’est à bientôt.”

Dans une déclaration commune, ses frères ont ajouté: “C’était un modèle et nous ne pouvons pas croire que cela se soit produit.

“Nos cœurs sont brisés et nos esprits sont vides, nous aimerions être là pour vous aider. Nous n’aurons plus jamais l’occasion de créer de nouveaux souvenirs.

“Nous n’avons jamais eu la chance de vous dire au revoir, mais jusqu’à ce que nous vous voyions de l’autre côté, parti mais jamais oublié, nous vous aimerons toujours.”

Ses oncles, Lenny, Cojack, Eddie et Gags, ont déclaré: “Il n’était pas seulement notre neveu mais notre frère.”

La famille a demandé à chacun d’éviter les spéculations sur les réseaux sociaux et de respecter sa vie privée.