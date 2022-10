Hommages à un père «aimant», 41 ans, tué dans une attaque à l’intérieur d’un pub, alors que des parents au cœur brisé partagent la photo d’un «homme de famille dévoué»

Une famille DÉVASTÉE a rendu un hommage émouvant à son père “aimant” après qu’il ait été tué dans un pub.

Peter Walker, de Colne, Lancashire, a été décrit comme un “homme de famille dévoué avec un incroyable sens de l’humour”.

Peter Walker, photographié avec ses enfants, a été décrit comme un homme “heureux et chanceux” Crédit : MEN Media

Peter Walker est mort suite à une agression dans un pub du North Yorkshire Crédit : MEN Media

L’homme de 41 ans est décédé des suites d’une agression au pub Black Horse à Skipton, dans le North Yorkshire, le 22 octobre.

Suite à l’annonce de son décès, les hommages des membres de la famille et des amis ont afflué pour le papa.

La famille de M. Walker l’a décrit comme un homme “heureux et chanceux”.

Ils ont déclaré: “Peter Walker était un père, un mari, un frère et un fils aimants.

“Pete manquera à sa famille ainsi qu’aux nombreux amis et personnes qui l’ont connu.

“Pete était une personne heureuse et chanceuse, bien connue pour être extravertie et hilarante.

“Si quelqu’un avait besoin d’aide, Pete était toujours là pour donner un coup de main.

“Malheureusement, Pete nous a été enlevé trop tôt dans des circonstances tragiques. Il nous manquera beaucoup à tous. Repose en paix, grand garçon.”

Écrivant également sur Facebook, Ashley Diego Heys a déclaré: “Je viens d’arriver sur Facebook et j’ai vu tous les messages sur la perte de Peter Walker.

“Je ne l’ai vu que l’autre jour aussi, quelle triste perte. La personne la plus authentique et la plus amicale que j’aie jamais rencontrée dans ma vie a toujours eu l’heure de la journée pour n’importe qui.

«Je me souviens qu’il y a quelques mois, j’étais à Skipton et il est sorti de nulle part, m’a fait un câlin et m’a dit que je n’aurais jamais pensé que je tomberais sur un autre Colner ici, mes pensées vont à son compagnon RIP de la famille, vous nous manquerez beaucoup. “

Les témoins de l’incident sont maintenant invités à fournir toute information pouvant aider à l’enquête.

Un porte-parole de la police du North Yorkshire a déclaré: “Peter Walker, 41 ans, est malheureusement décédé des suites d’une agression au pub Black Horse à Skipton le samedi 22 octobre 2022.

“Quiconque a été témoin de l’incident ou qui a des informations et ne s’est pas encore présenté à la police est prié de prendre contact. Composez le 101, appuyez sur le 2 et demandez à parler à l’équipe d’enquête majeure.

“Vous pouvez également soumettre des informations à l’équipe d’enquête directement via le lien suivant et en cliquant sur le portail public de la police du North Yorkshire.

“Veuillez citer le numéro de référence 12220188365 lors de la transmission de toute information. Alternativement, Crimestoppers peut être contacté de manière anonyme au 0800 555 111.”