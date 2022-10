Hommages à un papa «joyeux», 41 ans, décédé trois jours après avoir été attaqué dans un pub alors que trois personnes étaient arrêtées

Des HOMMAGES ont été rendus aujourd’hui à un père de famille “aimant” décédé trois jours après avoir été attaqué dans un pub.

Peter Walker a été agressé au pub Black Horse, Skipton, North Yorkshire, tard dans la soirée du samedi 22 octobre.

La famille de Peter Walker a rendu un hommage sincère Crédit : MEN Media

L’homme de 41 ans s’est battu pour sa vie et est malheureusement décédé à l’hôpital mardi.

La police a arrêté deux hommes âgés de 33 et 36 ans de Skipton et un homme de 38 ans de Bingley.

Les trois hommes ont été arrêtés pour suspicion d’agression et ont depuis été libérés sous caution.

La famille de la victime a rendu hommage, on peut lire: “Peter Walker était un père, un mari, un frère et un fils aimants. Pete manquera à sa famille ainsi qu’aux nombreux amis et personnes qui le connaissaient.

“Pete était une personne heureuse et bien connue pour être extravertie et hilarante. Si quelqu’un avait besoin d’aide, Pete était toujours là pour donner un coup de main.

“Malheureusement, Pete nous a été enlevé trop tôt dans des circonstances tragiques.

“Il nous manquera beaucoup à tous.

“Repose en paix, grand garçon.”

La police du North Yorkshire n’a pas confirmé si une enquête pour meurtre avait été ouverte.

L’agression s’est produite au pub Black Horse tard le samedi 22 octobre Crédit : Alamy

Un père «aimant» du Lancashire est décédé à la suite d’une attaque mortelle dans un pub Crédit : MEN Media