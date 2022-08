Hommages à un garçon “heureux et beau”, 13 ans, tué en jouant dans un lac avec des copains

DES HOMMAGES ont été rendus à un “heureux et beau” jeune de 13 ans qui a été tué alors qu’il jouait dans un lac avec des amis.

Kyron Hibbert a été porté disparu vers 6h45 vendredi après avoir disparu sous la surface de l’eau à Stewartby, Bedfordshire.

Kyron Hibbert photographié avec sa mère Crédit : PA

Les copains du jeune garçon ont donné l’alerte et son corps a été repêché aux petites heures du samedi matin.

Aujourd’hui, sa mère lui a rendu hommage, le qualifiant de “garçon beau, heureux et en bonne santé”.

Elle a dit: «Vous étiez juste en train de grandir et d’être indépendant, mais maintenant vous êtes parti si tôt.

« Nous vous aimerons et vous nous manquerez. Jusqu’à ce que nous te revoyions, mon fils. Que Dieu te bénisse. ”

L’agent-détective de la police du Bedfordshire, Sam Ostley, a déclaré: «Il s’agit d’une affaire vraiment tragique qui a eu un impact dévastateur sur la famille et les amis de Kyron.

“C’est un terrible rappel de la dangerosité de nager en eau libre – à cause du choc du froid, des courants ou des objets qui peuvent se trouver sous la surface.

«Nous exhortons les gens à s’en tenir aux zones de baignade désignées qui sont surveillées par des sauveteurs.

“Nos pensées vont à la famille de Kyron et nous demandons aux gens de respecter leur vie privée en cette période difficile.”

Des dizaines d’autres messages et hommages sincères ont été publiés en ligne dans les jours qui ont suivi l’annonce de la mort de Kyron.

Un hommage a déclaré: “Je suis tellement désolé d’entendre une si triste nouvelle. Kyron avait une personnalité si fabuleuse et manquera beaucoup à tous ceux qui le connaissaient. J’envoie de l’amour à sa famille.”

Un autre a écrit: «C’était un garçon adorable qui fréquentait une école dans laquelle je travaille. Kyron, mon cœur est brisé pour toi et ta mère. Tu as toujours eu un beau sourire sur ton joli petit visage. Repose en paix. Vole haut jeune homme.”

Un troisième a ajouté: «Mon cœur, mes prières et mes pensées sont avec vous et votre famille. Il était un type effronté tellement merveilleux et dynamique et il nous manquera vraiment.