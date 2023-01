Hommages à un couple marié de 33 et 52 ans retrouvé mort au site de beauté de la cascade pendant les vacances du Nouvel An

Un couple MARIÉ décédé dans un lieu de beauté en cascade a été décrit comme “dévoué, altruiste et aimant”.

Rachael et Helen Patching, 33 et 52 ans, resteront dans les mémoires pour “leurs rires sans fin” et ont fait “honneur à elles-mêmes et à la société”, ont ajouté leurs familles.

Rachael et Helen Patching ont été décrites comme dévouées, désintéressées et aimantes Crédit : PA

Le couple a été tiré des eaux glacées la semaine dernière 1 crédit

Ils avaient fait du trekking à Brecon Beacons pour une escapade du Nouvel An 1 crédit

Le couple, originaire du Kent, a été tiré des eaux glacées lors de la promenade des quatre cascades à Brecon Beacons la semaine dernière. Ils avaient fait du trekking lors d’une escapade du Nouvel An.

Deux corps ont été retrouvés après cinq jours de recherche. La police cherche toujours comment ils sont entrés dans l’eau.

Leurs familles ont déclaré: “Nous sommes dévastés d’avoir subi une perte aussi incommensurable après l’annonce du décès de Rachael et Helen à seulement 33 et 52 ans.

“Ils formaient un couple si dévoué, altruiste et aimant qui a eu un impact extrêmement positif sur tous ceux qu’ils ont rencontrés.

“Leur amour pour les animaux et leur dévouement à s’occuper d’eux avec tant d’amour au fil des ans en ont fait un mérite vraiment admirable pour eux-mêmes et pour la société.

“Leur rire sans fin restera à jamais gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu l’honneur de les connaître.

“Il n’y a pas de mots qui puissent exprimer suffisamment à quel point ils étaient tous les deux considérés par les membres de la famille, les amis et les collègues.”

L’un des corps des femmes a été retrouvé quelques heures après leur entrée dans l’eau mercredi dernier et l’autre a été retrouvé samedi.

Les familles ont ajouté dans un communiqué: “Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fourni un soutien et des conseils aussi généreux, y compris l’engagement indéfectible des bénévoles de Brecon Beacons Mountain Rescue, de la police, du National Police Air Support, du Mid and West Wales Fire Service , National Resource Wales, le Welsh Ambulance Service et le Powys County Council pour leur aide si désintéressée dans une période aussi difficile.

“Nous voudrions maintenant avoir le temps de faire notre deuil et demanderions qu’on nous accorde de l’intimité pour le faire.”

La police de Dyfed-Powys a déclaré que l’opération de recherche avait été entravée par de l’eau «à fort débit rapide».

Le randonneur expérimenté Phil Evans, 61 ans, a déclaré: “C’est généralement assez sûr là-haut – mais comme partout ailleurs dans les Beacons, il y a des risques.

“L’eau sera extrêmement froide à cette période de l’année, vous n’allez pas survivre longtemps et nous avons eu beaucoup de pluie donc il y aura des rapides qui se formeront.”

Les enquêtes se tiendront à une date ultérieure.