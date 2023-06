Hommages à Peter Gregory après la mort d’un pilote de 25 ans dans un accident de montgolfière d’horreur

Les HOMMAGES affluent pour le pilote « passionné » tué dans un accident de montgolfière.

Peter Gregory, 25 ans, est décédé tragiquement lorsque son engin s’est écrasé au sol hier matin.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux près du Worcester Balloon Festival à Ombersley, Worcestershire, mais n’ont pas pu sauver le jeune homme de 25 ans.

Les photos montrent le ballon dans les airs quelques instants avant qu’il ne tombe à des centaines de pieds englouti par les flammes.

Les proches de Peter lui ont rendu hommage aujourd’hui, affirmant que leur fils « motivé et déterminé » est mort en faisant ce qu’il aimait.

La famille au cœur brisé a déclaré: «Peter Gregory, 25 ans de vie pleinement.

« Le matin du dimanche 25 juin, notre pilote Pete a pris un dernier vol, faisant ce qu’il aimait.

« Que ce soit dans une montgolfière ou en tant que pilote de ligne, la passion de Peter pour le vol était quelque chose que sa famille et ses amis ne pouvaient qu’admirer et soutenir.

« Quand il mettait son cœur dans quelque chose, il n’abandonnait jamais, il était motivé et déterminé, et on ne pouvait que regarder avec admiration.

« Nous volerons à nouveau ensemble bientôt Pete. Nous t’aimons Dan, maman, papa et Emma. »

Un porte-parole du Worcester Balloon Festival a déclaré que l’accident n’était pas lié à l’événement, qui s’est terminé samedi soir, mais qu’il était « indépendant ».

La police de West Mercia a confirmé qu’elle avait assisté à la tragédie à 6 h 20 dimanche et que l’homme avait été déclaré mort sur les lieux.

La force a déclaré aujourd’hui que les circonstances entourant l’incident étaient investiguées par la Direction des enquêtes sur les accidents aériens.

Il a déclaré que même si des agents de liaison spécialisés avec la famille soutiennent la famille, il n’y a aucune autre implication de la police.