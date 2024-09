Hommages à Maggie Smith : les co-stars de JK Rowling, Harry Potter et Downton Abbey rendent hommage à la légende du cinéma

Le roi Charles III a félicité feu Dame Maggie Smith pour sa « chaleur et son esprit », partageant une déclaration accompagnée d’une photo du couple s’exprimant lors de la remise des prix Pride Of Britain au Grosvenor House Hotel de Londres en octobre 2016.

« Alors que le rideau se lève sur un trésor national, nous nous joignons à tous ceux du monde entier pour nous souvenir avec la plus profonde admiration et affection de ses nombreuses grandes performances, ainsi que de sa chaleur et de son esprit qui transparaissaient sur scène et en dehors. »