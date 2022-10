Hommages à l’acteur de Hagrid Robbie Coltrane, décédé à l’âge de 72 ans

Les hommages affluent pour l’acteur Robbie Coltrane qui incarnait Hagrid, l’adorable demi-géant, dans la franchise “Harry Potter” décédé à l’âge de 72 ans.

Coltrane, également connu pour avoir joué le Dr Edward ‘Fitz’ Fitzgerald dans “Cracker”, une émission policière des années 90, et un chef du crime russe dans les films de James Bond “GoldenEye” et “Le monde ne suffit pas”, est décédé vendredi matin à l’hôpital , selon son agent Belinda Wright.

Il était surtout reconnaissable en tant que personnage de Hagrid, une figure paternelle du jeune sorcier Harry Potter, dans un rôle qui l’a mené à travers huit films sortis entre 2001 et 2011.

Daniel Radcliffe, qui jouait Harry Potter, a déclaré à Variety que Coltrane était “l’une des personnes les plus drôles” qu’il ait rencontrées et qui “nous faisait constamment rire quand nous étions enfants sur le plateau”.

“J’ai particulièrement de bons souvenirs de lui gardant le moral sur ‘Prisonnier d’Azkaban’, quand nous nous cachions tous de la pluie torrentielle pendant des heures dans la hutte de Hagrid et qu’il racontait des histoires et faisait des blagues pour garder le moral. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu le rencontrer et travailler avec lui et très triste qu’il soit décédé”, a déclaré Radcliffe dans le communiqué.

Les membres de la distribution de la série Harry Potter, y compris l’auteur des livres, JK Rowling, ont publié des hommages sur leurs comptes personnels de médias sociaux.

Matthew Lewis, qui a joué Neville Londubat dans les films, a tweeté un souvenir qu’il avait de Coltrane l’appelant “Space Boy”.

“Un géant, à plus d’un titre”, a écrit Lewis dans le tweet.

Oliver et James Phelps, qui ont joué George et Fred Wesley, ont publié des souvenirs réconfortants du défunt acteur.

“Je n’oublierai jamais qu’en septembre 2000, Robbie Coltrane s’est approché d’un moi de 14 ans très nerveux lors de mon premier jour sur un plateau de cinéma et lui a dit ‘Profitez-en, vous serez formidable.’ Merci pour cela”, a déclaré James dans un tweet.

Bonnie Wright, qui jouait Ginny Wesley, a eu le cœur brisé d’apprendre le décès de Coltrane, affirmant qu’il “dépeint si brillamment la chaleur, le sens du foyer et l’amour inconditionnel de Hagrid pour ses élèves et ses créatures magiques”.

L’acteur britannique Stephen Fry, qui interprète certains des livres audio de Harry Potter, a ajouté qu’il avait été “émerveillé/terrorisé/amoureux” lorsqu’il a rencontré Coltrane il y a 40 ans.

“Une telle profondeur, puissance et talent : assez drôle pour provoquer des hoquets et des klaxons impuissants alors que nous faisions notre première émission télévisée, ‘Alfresco’. Adieu, mon vieux. Tu vas terriblement nous manquer”, a-t-il écrit.

Même le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a tweeté à propos de la nouvelle de son décès, écrivant: “Il avait une telle portée et une telle profondeur en tant qu’acteur, de la brillante comédie au drame dur.”