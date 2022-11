Hommages à la mère de deux enfants «loyale et désintéressée», 28 ans, décédée subitement au festival, alors que la famille dévastée partage des photos

LA famille dévastée d’une maman “loyale et désintéressée” lui a rendu un hommage émouvant après sa mort subite.

Shaynah Olyvia Smart, 28 ans, était au carnaval de Notting Hill en août pendant une heure lorsqu’elle a dit à ses cousins ​​”mon cœur se sent un peu drôle”.

Elle a fait un arrêt cardiaque complètement à l’improviste et a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a tragiquement perdu la vie.

La mère de deux enfants a été transportée d’urgence dans une tente médicale à proximité avant d’être emmenée à l’hôpital St Mary.

Shaynah laisse derrière elle deux jeunes garçons, Jaziah, deux ans, et Jeshane, sept ans, qui se sentent perdus sans leur mère.

Sa tante Melanie a déclaré à MyLondon: “C’était une maman incroyable, elle les aimait tellement et c’est déchirant que Jaziah grandisse sans vraiment savoir qui elle était.”

Melanie a ajouté: “Tout s’est passé si vite, j’ai reçu un appel disant qu’elle allait être emmenée à l’hôpital, mais au moment où je suis arrivée, elle était décédée.”

Un rapport post-mortem n’a pas été en mesure de déterminer exactement ce qui a causé l’arrêt cardiaque soudain.

Mais Shaynah avait bu très peu d’alcool ce jour-là et les médecins n’ont pu détecter aucun déclencheur évident, selon sa famille dévastée.

Ses garçons vivent maintenant avec leur père alors qu’ils acceptent la perte.

Melanie a déclaré: “Jeshane sait ce qui se passe et il est parfois assez déprimé, ce qui est difficile à entendre quand il nous appelle.

“Jeziah sait que maman n’est pas là mais il est si jeune qu’il ne sait pas pourquoi, ce qui est déchirant.

“Nous préparons un livre et nous allons rassembler autant de vidéos que possible pour lui lorsqu’il sera plus âgé.”

Shaynah, qui est née à College Park mais vivait à Kensington avec ses garçons, entreprenait un apprentissage avec l’équipe des services à l’enfance de Hammersmith and Fulham Council.

Melanie a déclaré: “Elle allait très bien, je pense parce qu’elle est naturellement une personne très attentionnée.

Elle travaillait dur pour en faire une carrière et on lui a dit après sa mort qu’ils prévoyaient de lui offrir un poste permanent.”

Décrivant ce qui lui manquera chez sa nièce, Melanie a déclaré: “Elle était loyale et désintéressée, souvent elle aidait tellement les autres qu’elle s’oubliait elle-même.

Les proches de Shaynah ont également parlé de la façon dont elle était vraiment pétillante et avait un sens de l’humour extrêmement sec.

Les amis et la famille ont collecté des fonds pour donner aux garçons de Shaynah l’avenir radieux qu’elle envisageait pour eux.

tout l'argent sera transféré à un Junior ISA en leur nom pour les aider à poursuivre leurs études ou tout ce dont ils pourraient avoir besoin à l'avenir.

Melanie a déclaré: “Nous voulons simplement nous assurer que ses garçons ont un avenir sûr, car c’est ce que Shaynah aurait voulu.

“Il y a eu tellement de gens généreux qui ont fait des dons et nous aimerions leur dire merci.”