Hommages à la “belle” femme de 55 ans photographiée après avoir été poignardée à l’extérieur d’un pub, alors qu’un homme de 32 ans est accusé de meurtre

DES HOMMAGES ont été rendus à une “belle” femme qui a été poignardée à mort devant un pub.

Karen Dempsey, 55 ans, de Kirkby, Merseyside, a été retrouvée lundi dans un parking avec un coup de couteau à la poitrine.

Karen Dempsey, 55 ans, a été retrouvée dans le parking du pub avec un coup de couteau à la poitrine Crédit : Police du Merseyside

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais est malheureusement décédée plus tard.

Jamie Dempsey, 32 ans, a été accusé de meurtre.

Il a été placé en garde à vue pour comparaître jeudi devant le tribunal.

La famille de Karen l’a décrite comme une “femme compatissante qui avait toujours le sourire aux lèvres”.

Ils ont déclaré: “Karen était une femme belle, vive et compatissante qui avait toujours le sourire aux lèvres et illuminait une pièce. Sa joie de vivre était contagieuse et laissait les autres à bout de souffle.

“Elle aimait être entourée de sa famille et de ses amis.

« Karen était dévouée à son travail et en aidant les autres, elle a fait une réelle différence dans la vie des gens.

“Elle a été une fantastique avocate de la justice sociale pendant plus de 30 ans et sa perte se fera sentir dans tout Kirkby.

“En tant que famille, nous sommes dévastés par sa mort prématurée – c’est sa volonté d’aider qui l’a amenée à nous être cruellement enlevée.

“Elle manquera beaucoup à sa famille et à ses amis – sa mort a laissé un énorme vide dans nos vies.”

Dempsey, de Kirkby, a également été accusé de possession d’un article à lame et de blessures intentionnelles et de bagarre.

Un homme de 38 ans arrêté sur les lieux est interrogé par la police.