Hommages à la «belle» femme de 24 ans retrouvée «assassinée» chez elle à Hadfield – avec un homme et une femme libérés sous caution après des arrestations

Les HOMMAGES affluent pour une « belle » jeune femme qui a été retrouvée morte chez elle, voyant la police lancer une enquête pour meurtre.

Les services d’urgence se sont précipités vers la maison de Greenbank, dans le Derbyshire, et ont tragiquement retrouvé le corps d’Olivia Marsden, 24 ans.

Olivia Marsden, 24 ans, a été retrouvée morte chez elle dans le Derbyshire

La police a rapidement lancé une enquête pour meurtre Crédit : MEN Media

Malheureusement, elle n’a pas pu être sauvée.

Un homme dans la trentaine a été arrêté, soupçonné de meurtre, tandis qu’une femme dans la cinquantaine a été arrêtée, soupçonnée d’avoir aidé un délinquant.

Cependant, ils ont depuis été libérés sous caution.

Après la mort d’Olivia, les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux.

Une personne a écrit : « Tu étais la fille la plus gentille que j’aie jamais rencontrée. Tu me manques et je t’aime tellement Liv.

« Tu es un ange et je sais que tu veilleras sur nous. Dors bien, ma belle. On se souviendra de toi pour toujours. »

Un autre a déclaré: « J’ai vraiment le cœur brisé pour Olivia et je n’ai jamais ressenti une telle douleur. Je suis aussi tellement en colère contre tout. Elle était la fille la plus sensible et la plus attentionnée de tous les temps. Elle était l’une de mes meilleures amies et a toujours été vérifier si j’allais bien.

« Je ne pense pas que j’accepterai un jour la mort d’Olivia, mais je dirai toujours aux gens à quel point elle était belle. Cela ne semble pas réel. Nous avions l’habitude de rouler en faisant exploser des chansons dans la voiture. C’est dévastatrice et elle me manquera pour toujours. »

Une autre personne a écrit: « Les mots ne peuvent même pas décrire ce que je ressens en ce moment, elle ne méritait pas du tout ça. Une fille si généreuse, drôle et aimante. Tous les souvenirs, tous les rires que nous n’oublierons jamais. «

La police demande à toute personne susceptible de disposer d’informations susceptibles de l’aider dans ses recherches de se manifester.

Toute personne susceptible d’aider est priée de contacter la police du Derbyshire en utilisant l’une des méthodes ci-dessous, y compris la référence 23*373737.

Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante CrimeStoppers, au 0800 555 111, ou en visitant le site Web de CrimeStoppers.