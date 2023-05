Hommages à Bethany McCauley, 18 ans, après la mort d’une adolescente dans un accident d’horreur alors que la famille rend hommage à la «force de la nature»

LA FAMILLE d’un adolescent tué dans un accident d’horreur a rendu hommage à une « force de la nature ».

Bethany McCauley, 18 ans, était sur le siège passager d’une voiture lorsqu’elle s’est écrasée à 00h35 à Barham, à la périphérie d’Ipswich, le mois dernier.

La famille a qualifié Bethany McCauley, 18 ans, de « force de la nature » après sa mort par choc le mois dernier

La Vauxhall Corsa bleue a été impliquée dans une « collision routière à un seul véhicule » le samedi 29 avril.

La conductrice, une adolescente, a été emmenée à l’hôpital d’Ipswich avec des blessures graves, où elle reste dans un état stable, selon les flics.

La famille de Bethany a déclaré qu’elle était une « lumière brillante qui illuminait nos vies ».

Ils ont ajouté: « Elle était bruyante et drôle, mais parfois calme et heureuse en sa propre compagnie.

« Précieuse, généreuse, gentille et déterminée sont tous des mots qui viennent à l’esprit quand on pense à elle. Se décider à apprendre à conduire et à acheter une voiture, ce qu’elle a fait toute seule. »

La soignante, qui était dévouée à son chien Stomper, a travaillé à la maison de retraite Park View et a remporté un prix de « domestique préféré ».

Un porte-parole de la police du Suffolk a déclaré: « Les agents continuent de faire appel à tous les témoins de la collision.

« Ils aimeraient également entendre toute personne qui conduisait dans la région juste avant l’incident et qui a une dashcam installée dans son véhicule, pour revoir les images pour tout ce qui pourrait être utile. »