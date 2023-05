Hommages à Alisha Saeed, 23 ans, après qu’elle a été tuée dans un accident tragique sur M40 alors que la famille s’engage à « nous chérirons les moments ensemble »

La famille de THE GRIEVING d’une femme décédée dans un horrible accident de voiture a rendu hommage à leur « ange au bon cœur ».

Alisha Saeed, 23 ans, a été tuée lorsque sa VW Golf est entrée en collision avec un Ford Transit sur la M40 près de Beaconsfield lundi.

Alisha Saeed, 23 ans, est décédée lundi dans un terrible accident d’autoroute

Plus tôt cette semaine, trois personnes, un homme de 35 ans, un homme de 32 ans et une femme de 20 ans, tous de Carshalton dans le Surrey, ont été arrêtées, soupçonnées d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Aujourd’hui, sa famille a fait part de sa douleur.

Dans un hommage, ils ont écrit : « C’est avec le cœur lourd que nous annonçons la perte de notre fille et sœur bien-aimée, Alisha Saeed.

«Alisha était plus qu’une simple fille et sœur; c’était un ange au bon cœur qui apportait joie et bonheur à tous ceux qu’elle rencontrait. Son sourire contagieux et sa personnalité chaleureuse ont illuminé chaque pièce dans laquelle elle est entrée, et son absence sera profondément ressentie par tous ceux qui l’ont connue.

« La perte d’Alisha est incommensurable. Elle nous a été enlevée bien trop tôt, mais son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

« Nous ne savons pas ce que nos vies nous réservent au-delà d’aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer la vie sans Alisha.

« Nous chérirons toujours les moments que nous avons partagés avec Alisha et l’impact qu’elle a eu sur nos vies.

« Elle nous manquera beaucoup, mais son esprit continuera de briller de mille feux, nous rappelant de vivre chaque jour avec gentillesse, amour et compassion. Repose en paix, chère Alisha, et sache que tu ne seras jamais oubliée. »

Plus tôt cette semaine, le sergent Ed Crofts de l’unité d’enquête sur les collisions graves a déclaré: «Je lance un appel à tous ceux qui ont été témoins de cette collision, ou qui peuvent avoir des images de la caméra de tableau de bord de la collision, ou des moments qui l’ont précédé, pour s’il vous plaît entrer contacter la police de Thames Valley. »

Toute personne ayant des informations peut les signaler en ligne ou en appelant le 101.