Hommage rendu au photographe de football d’un lycée du Kansas décédé après un coup accidentel en marge

WICHITA, Kan. (AP) — Une équipe de football d’un lycée du Kansas a rendu hommage à sa photographe de longue date après sa mort vendredi, quatre jours après un coup accidentel en marge d’un match universitaire junior qu’elle photographiait.

Linda Gregory est décédée quelques heures avant le match de vendredi, a annoncé son mari Mel Gregory sur Facebook.

La femme de 69 ans était tombée en arrière et s’était cognée la tête contre du béton alors qu’elle prenait des photos le 4 septembre lors du match universitaire junior entre Wichita Northwest High School et son rival Bishop Carroll High. Gravement blessée, elle a été sous assistance respiratoire toute la semaine en attendant de pouvoir faire don de ses organes depuis le coup accidentel lors d’un jeu de blocage par deux joueurs.

Mel Gregory, qui possédait une entreprise de photographie locale avec sa femme et était son partenaire photographe, a rejoint plusieurs autres membres de la famille lors du match de Northwest contre Heights High School vendredi, tout comme le couple le faisait depuis des années, a rapporté le Wichita Eagle. Toutes les joueuses portaient des autocollants « LG » sur leurs casques qui seront présents toute la saison, et il y a eu une minute de silence en son honneur avant le coup d’envoi.

«J’étais de retour sur la touche ce soir pour voir Linda Gregory recevoir de nombreux hommages. C’était difficile de faire les interviews et ma voix s’est cassée trop souvent, mais j’espère avoir rendu ma bien-aimée Linda Gregory fière de ma tentative d’être aussi bonne qu’elle l’était », a écrit Mel Gregory sur Facebook après le match de vendredi.

Les Gregory ont commencé à prendre des photos des événements sportifs de Northwest High en 2014 et sont régulièrement présents auprès des équipes de l’école.

« Linda était une personne extraordinaire qui a insufflé la vie à nos étudiants ici à Northwest », a déclaré l’entraîneur Steve Martin après avoir été grièvement blessé. « Elle faisait tout son possible pour que chaque enfant se sente important à sa manière. Sa passion pour les enfants était incroyable, mais elle allait plus loin que prendre des photos pour Linda et Mel. Ils faisaient partie de notre équipe de football et le feront toujours. Ils sont de la famille !

Son amie de longue date, Joanna Chadwick, a déclaré que Linda Gregory avait fait une impression durable sur les joueurs qu’elle prenait en photo. Chadwick est devenu proche d’elle lorsque son mari était entraîneur de basket-ball à Northwest.

« Linda est la troisième grand-mère de mes fils et c’est quelque chose pour lequel je ne pourrai jamais la remercier », a déclaré Chadwick. « Mais ce qui est si étonnant chez Linda, c’est que même si elle aimait ma famille et autant que nous l’aimions, il en était de même pour tant d’autres personnes. »

L’ancienne star du Northwest High, Breece Hall, qui est maintenant porteur de ballon des Jets de New York dans la NFL, a demandé des prières mardi après avoir entendu parler de la blessure.

« Ce sont les personnes les plus authentiques, les plus polies, les plus gentilles, les plus généreuses et les plus sincères. Mes prières à vous et à votre merveilleuse épouse, Mel Gregory », a publié Hall sur Facebook.

The Associated Press