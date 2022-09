Hommage émouvant ! Un artiste australien crée une gravure sur sable de la reine Elizabeth II sur la plage

Un artiste de sable australien a rendu hommage à la reine Elizabeth II sous la forme d’un art massif avant ses funérailles. Sue Norman a organisé un portrait massif de la reine sur la plage de Brighton à Adélaïde. Sue, l’artiste, est célèbre pour ses peintures murales à grande échelle, qu’elle appelle “Sandalas” et attire les foules pour voir ses empreintes sur la plage.

“Une belle journée pour créer une sandale commémorative pour la reine. J’ai adoré le fait qu’à un moment donné, un papillon monarque l’ait traversé. Il est encore là pour un peu plus longtemps si vous souhaitez jeter un coup d’œil et même laisser des fleurs. Il devrait encore être là vers 18 heures », a-t-elle écrit en partageant la photo de son travail.

Norman a commencé la tâche méticuleuse de créer une peinture murale du profil de la défunte monarque avec juste un bâton, avant ses funérailles à 10 heures, heure normale du centre de l’Australie. Bien qu’inquiets des marées qui en effacent les traces au coucher du soleil, Norman et les internautes s’étonnent de le voir perdurer jusqu’au lendemain.

Les internautes se sont précipités dans la section des commentaires et l’un d’entre eux a écrit : « Si « elle » a pu obtenir un double arc-en-ciel au-dessus du palais de Buckingham, tout est possible… », rappelant le miracle de la nature qui a été repéré au-dessus du palais de Buckingham le 8 septembre alors que les gens pleuraient. la mort de leur monarque. Un autre utilisateur a commenté: “Votre persévérance rappelait la dame que vous célébrez…” avec une photo de Norman avec son travail en cours.

Jusqu’à présent, l’artiste du sable a créé plus de 500 pièces et cet hommage a été étiqueté comme sa 530 œuvre d’art. ABC News, Australie, a rapporté qu’après l’achèvement de son travail, Norman a déclaré que la création de mandalas de sable était un processus thérapeutique pour elle, pour laver les sentiments de tristesse et d’émotion. Des centaines de personnes, y compris des passants, se sont rassemblées pour voir l’hommage et ont déposé des fleurs pour rendre hommage avant qu’il ne soit finalement emporté.

