Hommage émouvant à six enfants tués dans un accident de château gonflable pour marquer un an depuis la tragédie de la «mini tornade anormale»

Une sculpture en forme de CŒUR sera dévoilée pour marquer un an depuis que six enfants ont été tragiquement tués dans un horrible accident de château gonflable.

Les jeunes fêtaient leur dernier jour de trimestre à l’école primaire Hillcrest près de Devonport, en Tasmanie, lorsqu’une “mini tornade” anormale a lancé le gonflable de 30 pieds dans les airs.

Peter Dodt, Jalailah Jayne-Marie Jones, Jye Sheehan, Zane Mellor, Chace Harrison et Addison Stewart sont décédés Crédit : AAP

Une ‘mini tornade bizarre’ a fouetté le gonflable de 30 pieds et a jeté les enfants dans les airs Crédit : Universal News & Sport

Les enfants profitaient des fêtes de fin d’année lorsqu’un coup de vent a soulevé le gonflable Crédit : Reuters

Peter Dodt, Jalailah Jayne-Marie Jones, Jye Sheehan, Zane Mellor, tous les 12 ans, et Chace Harrison et Addison Stewart, tous les deux 11 ans, sont morts dans l’accident d’horreur le 16 décembre de l’année dernière, tandis que trois autres ont été blessés.

Le maire de Devonport, Alison Jarman, a déclaré: “C’est un jour qui est gravé dans nos mémoires pour toujours. C’est le jour où nos cœurs se sont brisés pour la communauté de l’école primaire Hillcrest.

“Le drame a secoué notre communauté soudée, il le fera sans doute pour longtemps.”

Un événement commémoratif aura lieu dans la ville jeudi – avec la communauté invitée à laisser une fleur ou un message dans la sculpture du cœur, rapporte 7News.

L’école organisera également une cérémonie privée vendredi.

“Nous continuons à garder les enfants, leurs familles et leurs proches dans nos cœurs et nos esprits”, a déclaré le premier ministre tasmanien Jeremy Rockliff.

“Nous n’oublierons jamais.”

Les enfants profitaient des fêtes de fin d’année lorsqu’une rafale de vent a soulevé le gonflable et les a projetés dans les airs.

Une heure plus tôt, les étudiants diplômés avaient afflué vers le château gonflable, les balles de zorba gonflables et les activités de jeux aquatiques alors que les célébrations amusantes commençaient.

Une audience a été racontée comment une puissante “mini tornade” s’est produite.

On pense que cinq des enfants décédés se trouvaient sur le château gonflable, tandis que le sixième a été heurté par un objet alors qu’il faisait la queue.

Un parent a déclaré à The Australian: “Ils ont appelé cela une forte rafale de vent, mais cela ressemblait plus à une mini-tornade anormale. Et il semble que ce soit un accident anormal.”

À l’époque, la police de Tasmanie a confirmé qu’un “événement éolien local important” avait contribué à la tragédie.

“Il s’agit d’un événement très tragique et nos pensées vont aux familles et à la communauté scolaire au sens large, ainsi qu’à nos premiers intervenants”, a déclaré le commandant Debbie Williams.

“Il ne fait aucun doute que cela a été une scène très confrontante et pénible.”

La tragédie a déclenché une vague de chagrin dans la communauté locale et dans toute l’Australie.

Des hommages floraux ont été laissés à l’extérieur de l’école et une collecte de fonds en ligne pour les familles touchées a permis de recueillir plus de 1,4 million de dollars.

Jarman, le maire de Devonport, a déclaré qu’une ligne d’assistance dédiée reste ouverte à toute personne ayant besoin d’aide pour faire face à la tragédie.

“Il est difficile d’imaginer comment les 12 derniers mois ont été pour les familles et les personnes profondément touchées”, a-t-elle déclaré.

“Je suis sûr qu’il n’y a pas une seule personne dans notre ville qui n’a pas été touchée par la tragédie.

“Bien que ce soit encore difficile à traiter pour beaucoup, il est important que nous continuions tous à nous soutenir du mieux que nous pouvons.”