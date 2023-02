Hommage des parents à une fille “vibrante” mutilée à mort par un requin devant des amis

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les parents d’une jeune fille de 16 ans mutilée à mort par un requin dans l’ouest de l’Australie ont rendu hommage à leur fille “vibrante et heureuse”.

Stella Berry faisait du jet ski avec des amis dans une banlieue de Perth samedi après-midi lorsqu’elle a sauté dans la rivière Swan pour nager avec un groupe de dauphins, a annoncé la police.

Mais elle a été attaquée par ce que l’on pense être un requin taureau, et les ambulanciers n’ont pas pu la sauver après qu’elle a été sortie de l’eau avec de graves blessures aux jambes vers 15h30.

Il s’agit de la première attaque mortelle de requin dans la rivière Swan en 100 ans.

Ses parents, Matt et Sophie Berry, se sont dits “dévastés et profondément choqués” par la perte de leur “magnifique” fille.

“Stella était une fille dynamique et heureuse avec des projets de vie en Europe après l’école”, ont-ils déclaré. « Elle était une personne attentionnée et était une amie chère pour beaucoup, dans diverses écoles de la région.

“Elle avait un rire contagieux dont nous n’avons pas pu nous empêcher de rire aussi quand nous l’avons entendu. Nos pensées vont aux nombreux amis de Stella en ce moment.

“Stella adorait créer de l’art et passer du temps avec ses amis, en particulier au bord de la rivière et à la plage. Elle avait son billet de skipper et emmenait souvent des amis sur le fleuve pour une journée de “scurfing”.

“C’était une grande soeur belle et aimante et la meilleure fille que nous aurions pu espérer.”

La soeur de Stella a déclaré sur TikTok qu’elle “ne changerait jamais rien d’elle”, l’appelant: “La meilleure soeur que je puisse souhaiter”, selon le CourrierEn Ligne.

Un certain nombre d’amis de Stella se sont réunis au bord de la rivière à North Fremantle dimanche, selon ABC Nouvellesqui citait une de ses amies, Lara Conolly, la décrivant comme la “fille la plus douce et la plus intelligente que je connaisse”.

“Elle n’a jamais rien fait de mal à personne”, a déclaré Lara. « Elle était si gentille. Elle aimait l’art. Je faisais du vélo pour la voir parfois et je la voyais courir. Elle voulait courir un marathon.

Un autre ami, Teagan McArthur, a déclaré que la mort de Stella “ne semble pas réelle”, ajoutant: “Nous étions tous en contact avec elle il y a moins de 24 heures et maintenant elle n’est pas ici avec nous”.

Les attaques de requins dans les rivières australiennes sont très rares. Selon l’Australian Shark Incident Database, la dernière fois que quelqu’un a été tué dans une rivière australienne remonte à 1960.

L’année dernière, il n’y a eu qu’une seule attaque mortelle à l’échelle nationale, et l’une des trois l’année précédente s’est produite à Port Beach à Fremantle – non loin de l’embouchure de Swan River et à environ 1 km de l’endroit où l’attaque de samedi a eu lieu – et impliquait un grand requin blanc.

Le ministre des Pêches d’Australie-Occidentale, Don Punch, a déclaré qu’il était trop tôt pour confirmer le type de requin à l’origine de l’attaque, mais qu’il s’agissait “probablement” d’un requin taureau.

“Nous savons que les requins bouledogues, en particulier, pénètrent dans les estuaires et les systèmes fluviaux d’eau douce, il est donc probable que ce soit le cas”, a-t-il déclaré. abc.