Hommage déchirant de sa femme au père héros, 38 ans, qui a « sacrifié la vie pour sauver un garçon de 2 ans d’un footballeur le retenant captif »

LA FEMME d’un papa héros qui a sacrifié sa vie pour sauver un bambin, retenu captif par un footballeur, a rendu hommage à son « mari généreux et culotté ».

Richard Woodcock, 38 ans, a été retrouvé mort dans l’appartement d’Odichukumma Kelvin Igweani à Milton Keynes, Bucks, samedi dernier.

Le père du héros Richard Woodcock, 38 ans, a été retrouvé mort dans l’appartement d’Odichukumma Kelvin Igweani à Milton Keynes Crédit : PA

Kelvin Igweani a été victime d’un Taser et tué par la police le mois dernier Crédit : BV Westfalia Wickede

Le footballeur a joué pour des équipes de ligue inférieure en Allemagne Crédit : Twitter

Igweani, 24 ans, a été abattu de quatre balles par la police la semaine dernière après qu’un taser utilisé pour l’assommer n’ait pas réussi à le terrasser.

M. Woodcock, un agent des routes du conseil de 38 ans, aurait couru pour aider après avoir entendu des cris lors d’une querelle domestique dans la propriété du premier étage.

Le footballeur est soupçonné d’avoir tué son voisin Woodcock, dont le corps a été retrouvé sur le sol de son appartement.

Des flics armés ont ensuite pris d’assaut l’appartement après que des voisins ont signalé une « horrible agitation » à l’intérieur.

Les agents ont trouvé Igweani tenant le garçon de deux ans grièvement blessé en captivité dans la chambre.

‘IMMENSE FIER’

Igweani, connu sous le nom de Kelvin, a été déclaré mort sur les lieux et M. Woodcock est décédé des suites de blessures à la tête.

Le bambin reste dans un état potentiellement mortel à l’hôpital, a déclaré aujourd’hui l’IOPC.

Aujourd’hui, la famille de M. Woodcock a rendu hommage à l’homme courageux en déclarant : « Nous avons toujours été si fiers de Richard et de tout ce qu’il a accompli dans la vie.

« Nous sommes dévastés que Richard nous ait été enlevé dans de telles circonstances, mais nous sommes aussi extrêmement fiers du sacrifice qu’il a fait pour essayer de sauver la vie d’un petit garçon.

« Ses actions samedi matin étaient le type d’homme qu’il était et c’est ainsi que nous aimerions qu’on se souvienne de lui.

Des policiers sur les lieux où un enfant a été retrouvé grièvement blessé et deux hommes sont morts Crédits : sbna_fairleys

La police a été appelée après que des voisins aient entendu des cris Crédit : PA

« Beaucoup de gens ont aimé Richard, probablement plus qu’il ne l’avait jamais réalisé, et il sera une énorme perte pour tous ses amis, sa famille et ses collègues de travail. »

Sa femme a ajouté : « Richard, ça a été une bénédiction de partager ma vie avec toi, mon ami le plus cher, mon plus grand amour, mon âme sœur.

« Mon mari gentil, généreux, drôle, intelligent et effronté.

« Merci de m’aimer et d’être le meilleur père pour nos enfants.

« Je t’aimerai et chérirai notre temps ensemble pour toujours. »

Hier, l’inspecteur-détective en chef Stuart Blaik a déclaré lors d’une enquête liée aux deux décès que des agents avaient été appelés par des voisins pour une « perturbation en cours » vers 9 h 40 le samedi 26 juin.

Il a déclaré: « Les voisins ont déclaré avoir entendu une femme crier et crier à l’aide. Une femme et un jeune enfant ont réussi à fuir l’adresse avant l’arrivée de la police.

« Richard Woodcock de la propriété voisine s’était rendu à l’adresse pour aider à sauver un jeune garçon car on pensait qu’il se trouvait toujours dans la propriété et risquait de subir des dommages importants. »

Il a ajouté: « Ayant dû forcer l’entrée, les agents ont immédiatement vu un homme décédé, qui a maintenant été identifié comme Richard Woodcock, sur le sol et étaient également au courant d’un jeune enfant en détresse dans l’adresse. »

DCI Blaik a déclaré lors de la brève audience, à laquelle ont assisté la veuve de Richard et des membres de la famille : « Alors que l’entrée était gagnée, un autre homme, maintenant connu pour être Kelvin Igweani, est immédiatement devenu agressif envers les officiers.

« Un Taser a été déchargé mais c’était inefficace, et Igweani s’est barricadé dans la chambre principale.

« On pouvait entendre un enfant pleurer avec des sons d’une agression en cours. L’entrée a été obtenue dans la chambre à coucher à laquelle une arme à feu de la police a été déchargée.

« Les policiers et le personnel ambulancier ont immédiatement prodigué les premiers soins, mais Kelvin Igweani a été déclaré décédé à 10h33. »

L’ancien club d’Igweani, le FC Anker Wismar, basé en Allemagne, lui a rendu hommage Crédit : Facebook/FC Anker Wismar eV

Des officiers ont tiré des coups de feu après que leur taser se soit avéré inefficace Crédit : @instablog9ja/Twitter

Un examen post mortem effectué par le Dr Lockyer a montré que M. Woodcock est décédé des suites d’un traumatisme crânien.

DCI Blaik a ajouté que Kelvin Igweani est soupçonné de son meurtre et de l’agression grave du jeune garçon dans l’adresse.

« Il est entendu que la santé mentale de Kelvin s’était détériorée au cours des semaines précédant cet incident », a-t-il déclaré.

Les parents dévastés du sportif étaient au tribunal aujourd’hui, accompagnés d’un avocat, pour entendre comment leur fils a été tué par des policiers à son domicile de Milton Keynes, Bucks, samedi matin.

M. Bannister a raconté comment la police avait été appelée pour un « incident domestique » vers 9 h 40 le 26 juin dans un immeuble d’appartements à Denmead, Two Mile Ash, à la périphérie de la ville.

Il a déclaré: «La police de la vallée de la Tamise a reçu un appel au 999 après des informations faisant état d’un incident domestique. Une réponse automatique à double arme a été déployée sur les lieux.

Les médecins légistes examinent la scène Crédits : sbna_fairleys

La police de Thames Valley a entrepris un renvoi obligatoire à l’IOPC Crédit : PA

« En chemin, ils ont été informés qu’un autre homme avait été blessé et qu’un enfant était en danger. »

Il a poursuivi: « Les agents ont forcé l’entrée et ils ont immédiatement rencontré un homme décédé. Ils ont été confrontés à M. Igweani. Un pistolet Taser a été déployé mais il s’est avéré inefficace.

« M. Igweani a emménagé dans une autre pièce et a fermé la porte. Il était dans la pièce avec un jeune enfant. Les agents pensaient que M. igweani faisait du mal à l’enfant et l’a forcé à entrer.

« Un officier a tiré quatre coups de feu sur lui et un Taser a également été déchargé. Il a été déclaré mort à 10h39.

Igweani est mort de blessures par balle à la poitrine. Son corps a été formellement identifié par sa famille.

La police de Thames Valley s’est référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) et une enquête complète est en cours sur la fusillade mortelle.

Le coroner principal de Milton Keynes, M. Tom Osborne, a déclaré aux parents de l’homme, Nozi Igweani-Gilmartin et James Gilmartin, lors de la brève audience de 10 minutes : « Je vous présente, ainsi qu’à toute la famille, mes sincères condoléances pour les circonstances de la mort de M. Igweani. »

Le footballeur aurait joué pour des équipes de ligue inférieure en Allemagne, notamment le FC Anker Wismar et Westfalia Wickede à Dortmund.

Le directeur sportif de Westfalia, Emre Konya, a déclaré au média allemand Ruhr Nachrichten : « C’était un gars vraiment sympa.

« La nouvelle m’a vraiment emporté. Quand j’ai entendu ça, j’ai immédiatement eu la gorge nouée. »

‘BOULE DANS MA GORGE’

L’audience a été ajournée au 17 novembre.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux et Igweani a reçu les premiers soins mais a été déclaré mort vers 9h40 le samedi 26 juin.

Un voisin a déclaré au Times qu’un officier avait quitté la propriété avec un garçon avec du sang sur le visage. L’enfant a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital.

Ils ont dit : « Ma femme sortait les ordures et c’est alors qu’elle a entendu un cri.

« C’était un homme qui criait, puis elle a vu un policier sortir un jeune garçon et elle a pu voir du sang sur le visage ou la tête du garçon ».

Un homme vivant à proximité de l’appartement a déclaré que la famille ne vivait dans la propriété que depuis « quelques mois », et a décrit le couple comme « assez amical ».

Les familles des deux hommes ont été informées par les agents de l’incident.

Le jeune enfant qui a été retiré de la propriété a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état grave.

« ABSOLUMENT TRAGIQUE »

Alors que les équipes médico-légales parcouraient le bloc de six appartements et les jardins et trottoirs environnants, des voisins choqués ont raconté l’horreur.

Algars Vilsons a raconté comment il avait été dérangé par « un son vraiment étrange » alors qu’il était assis sur son canapé en train de jouer à des jeux informatiques.

Il a déclaré : « On aurait dit que quelqu’un battait un chien. Cela sonnait vraiment horrible, c’était vraiment bizarre et je savais que quelque chose n’allait pas.

Algars, 28 ans, dont la maisonnette est à angle droit par rapport à l’appartement, a déclaré : « J’ai entendu toute cette agitation, il y avait des cris, des cris et des jurons. Cela a duré près de 30 minutes. Je n’avais aucune idée de quoi il s’agissait, mais c’était une grosse dispute.

L’opérateur de production de boulangerie a déclaré au Sun : « Les fenêtres étaient ouvertes et j’ai entendu un homme continuer à dire à une femme ‘Il n’est pas mort, il est vivant. Croyez-moi, je suis votre mari.

Des voisins ont décrit avoir entendu des cris avant l’arrivée des policiers sur les lieux Crédit : PA

Des médecins légistes ont été vus entrer et sortir d’une propriété à proximité

« La femme avait l’air hystérique et l’homme n’arrêtait pas de répéter qu’il n’est pas mort.

«De nombreux policiers sont arrivés et j’ai vu un jeune enfant qui semblait blessé se faire sortir de l’appartement par un officier.

« Puis une femme est sortie et environ une demi-heure un deuxième enfant a été porté par un policier.

« Je ne connais pas les personnes impliquées mais c’était une situation choquante. C’est normalement si calme et paisible et nous n’avons jamais eu de problème ici auparavant.

Le chef de police adjoint Christian Bunt, a déclaré à l’époque: «Ce qui s’est passé ce matin ne peut être décrit que comme absolument tragique et aura sans aucun doute un impact sur la communauté.

«Nos pensées vont à ceux qui ont été touchés par cet incident.

« Notre unité des crimes majeurs travaille en étroite collaboration avec l’IOPC pour comprendre exactement ce qui s’est passé.

Les voisins ont expliqué qu’ils avaient été réveillés par la » commotion «

Les agents ne recherchent personne d’autre en relation avec l’incident Crédit : © Terry Harris

« À ce stade, personne d’autre n’est recherché dans le cadre de cette enquête et nous cherchons à soutenir toutes les personnes impliquées.

« Les membres de la communauté verront une présence policière accrue. Nous demandons à toute personne ayant des préoccupations ou des informations de s’il vous plaît parler à l’un de nos agents en uniforme.

« Nous demandons également aux membres du public qui pourraient avoir des informations d’appeler le 101 ou de signaler en ligne en citant la référence 20210626-0652 ou s’ils souhaitent rester anonymes, ils peuvent contacter Crimestoppers au 0800 555 111. »