Hommage de l’artiste de sable Sudarsan Pattnaik au Premier ministre Modi

Les souhaits d’anniversaire du monde entier continuent d’affluer pour le Premier ministre Narendra Modi alors qu’il a eu 72 ans aujourd’hui. Étant dans l’actualité pour son art du sable massif, Sudarsan Pattnaik a également marqué l’anniversaire du Premier ministre en organisant une sculpture de sable de cinq pieds sur la plage de Puri d’Odisha. Fait intéressant, le célèbre artiste de sable a utilisé 1 212 tasses à thé en boue pour former le portrait spectaculaire. Pattnaik a écrit “Joyeux anniversaire Modi Ji” avec la sculpture.

« Je souhaite à Notre Hon’ble Premier Ministre Narendra Modi ji pour son anniversaire. Puisse Mahaprabhu Jagannath lui accorder une vie longue et saine pour servir la mère Inde. J’ai créé une installation SandArt en utilisant 1 213 Mud Tea Cups sur du sable avec le message #HappyBirthdayModiJi à la plage de Puri, Odisha », a écrit Padma Shri Sudarsan.

Faisant la lumière sur sa sculpture faite à la main, l’artiste a déclaré qu’il avait utilisé des verres à thé de boue pour décrire le parcours du Premier ministre Modi d’un vendeur de thé au Premier ministre du pays. Le beau geste pour son anniversaire a attiré les éloges des internautes.

Souhaitant à Notre Hon’ble Premier Ministre @Narendra Modi ji le jour de son anniversaire. Puisse Mahaprabhu Jagannath lui accorder une vie longue et saine pour servir la mère Inde.

J’ai créé une installation SandArt en utilisant 1 213 Mud Tea Cups sur du sable avec un message #HappyBirthdayModiJi à la plage de Puri, Odisha pic.twitter.com/CEawxt0AUK — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 17 septembre 2022

Dans la section des commentaires, un utilisateur a écrit: “Je vous souhaite un joyeux anniversaire Narendra Modi Ji. L’ère du souverain du BJP est de nature très puissante et démocratique. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Un autre a également souhaité au PM Modi et salué les efforts de Sudarshan Pattnaik dans la création de beaux arts. “Chaque fois que vous nous faites réfléchir à vos compétences et capacités, vous enflammez l’imagination et la rendez réelle. Chapeau bas. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre cher Premier ministre Narendra Modi. Prières pour votre bonne santé et votre longévité.

Un troisième a également salué les efforts de l’artiste et a déclaré que c’était un excellent moyen d’exprimer sa gratitude envers le Premier ministre.

Sudarsan Pattnaik, qui est mondialement connu pour son travail incroyable, a participé à plus de 60 compétitions internationales d’art sur sable et a remporté plusieurs distinctions.

Pendant ce temps, pour rendre la journée historique, le BJP a dédié l’anniversaire du Premier ministre au bien-être des pauvres sous la forme d’un « Seva Pakhwada ». Plusieurs campagnes de propreté, ainsi que des campagnes de plantation d’arbres ont été menées aujourd’hui. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Modi a également relâché huit guépards, venus de Namibie, au parc national de Kuno dans le Madhya Pradesh.

