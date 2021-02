Heartbroken Dawn O’Porter a rendu hommage à sa défunte amie Caroline Flack avant l’anniversaire de sa mort.

Caroline s’est suicidée l’an dernier à 40 ans dans son appartement du nord de Londres le 15 février de l’année dernière.

Son copain présentateur, 42 ans, a eu une effusion de chagrin, juste avant le premier anniversaire de la mort de l’hôte de Love Island.

Avec le recul, Dawn se souvint rapidement de la liaison pour la vie avec BFF Caroline pour la première fois quand ils se sont croisés sur le tournage de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

Caroline a animé deux séries de l’émission dérivée I’m A Celeb en 2009 et 2010 où elle est devenue BFFs avec Dawn.









Dawn a écrit: « Je suis juste allé dans un trou de tube pour trouver quelque chose de la semaine où j’ai rencontré Caroline, et le voici. L’Australie, sur un téléviseur dans une jungle quelque part. C’était l’une des semaines les plus amusantes de ma vie.

« J’ai accepté le poste comme billet gratuit pour me rendre à Oz pour voir mon meilleur ami qui venait de déménager à Melbourne. Je ne savais pas que je rencontrerais @gemagain et Caroline et gagnerais deux autres des meilleurs amis que vous pourriez jamais rêver de.

« Nous avons ri TOUTE la semaine, nous nous sommes dit TOUT et nous nous sommes liés pour la vie. Le plus grand des moments absolus. »

La photo d’accompagnement était de leur temps ensemble sur le plateau de télévision de I’m A Celebrity, en Australie.

À partir du moment même où ils se sont rencontrés, le couple était le plus proche des amis au fil des ans.

Dans un message dévastateur, Dawn a révélé que cette semaine était « vraiment difficile » et une « agonie » profonde pour elle.







(Image: Getty)



Elle a pleuré pour son amie un an après la tragédie qui a envoyé des ondes de choc dans le circuit du showbiz.

L’auteur a admis qu’elle ne cesserait de manquer l’étoile pétillante qu’elle a saluée comme son « amie brillante, magnifique et drôle ».

Elle a poursuivi: « Cette semaine est vraiment difficile. L’agonie, en fait. Je ne peux pas la secouer. Lundi marque un an depuis la mort de Caroline.







(Image: Dawn O’Porter / Instagram)



«Ce jour horrible qui a changé tant de vies pour toujours. Je le redoute. Mais il y a eu plus de 14600 jours de l’excellente vie de Caroline qui en disent beaucoup plus sur elle que ce qui s’est passé ce jour-là.

«À travers le chagrin, je reste reconnaissant pour les souvenirs les plus heureux, les plus amusants et les plus vilains. Il y en a tellement. Probablement trop. Elle ne cessera jamais de me manquer. Mon ami brillant, magnifique et drôle.

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale