Hommage de Cardi B pour le décollage après les funérailles : Photo – Hollywood Life

Cardi B pris à Instagram après la mort tragique d’un ami Décoller le jour de ses obsèques. La rappeuse, 30 ans, était évidemment émue avec sa légende alors qu’elle décrivait «l’impact» de son mari Décalagea eu via leur groupe Migos, et la manière dont ils ont “changé” l’industrie de la musique dans son deuxième message sur la perte.

“Le décollage de votre décès prématuré a apporté beaucoup de douleur et de chagrin à tant de vies. L’impact que vous avez eu dans ce monde a été si considérable et nous avons eu du mal à saisir cette tragédie », a écrit le natif de New York le vendredi 11 novembre aux côtés d’un candide de Takeoff – née Bal Kirshnik Khari — entouré de différentes couleurs de sacs monogrammes Goyard.

“J’ai le cœur brisé mais je suis reconnaissant pour tous les précieux souvenirs que nous avons pu partager pendant que vous étiez ici avec nous. Cela a vraiment été un cauchemar et la douleur est incomparable », a-t-elle ajouté. “Le vide que vos frères ressentent est insupportable et je prie pour que vous donniez Offset, Quavo, et vos amis et votre famille la force de continuer alors qu’ils essaient de faire face à cette perte. Je crois que les anges envoient des signes et de beaux rêves à leurs proches pour leur assurer qu’ils les regardent et qu’ils vont bien et heureux… envoyez-en quelques-uns à votre mère », a également écrit Cardi.

Le décollage a été abattu à Houston au Texas au 810 Billiards & Bowling le 1er novembre, selon les rapports. Les policiers étaient sur le vu dans les premières heures du matin après avoir reçu un appel à 02h30 et il a été déclaré mort sur le vu. Le rappeur a été honoré lors d’un service funèbre auquel ont assisté Cardi et Offset, ainsi que des amis Canard et Justin Bieberau State Farm Arena d’Atlanta, en Géorgie, le 11 novembre.

“En tant que fan de Migos, ça me fait mal de regarder des photos et des vidéos de vous tous ensemble, et d’entendre toutes les chansons qui ont changé l’industrie de la musique, déplacé la culture et allumé les clubs”, a poursuivi Cardi vers la fin de son poste déchirant. “Ça fait mal parce que je sais que ce ne sera plus jamais pareil, mais je sais que vos frères et vos fans veilleront à ce que le monde n’oublie jamais l’impact que vous avez eu. Je me souviendrai de ton talent remarquable et de ta personnalité dope ass. Je prie pour que vous soyez en paix et au paradis parce que vous le méritez pleinement. Je sais que Dieu a ouvert les portes célestes pour vous avec une étreinte chaleureuse. Repose en puissance TakeOff… Je t’aimerai aussi 4L et après.