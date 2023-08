Hommage d’anniversaire de Gigi Hadid à Blake Lively : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Gigi Hadid a montré un grand amour à Blake Lively à l’occasion du 36ème anniversaire de son copain ! Le mannequin, 28 ans, a profité de son histoire Instagram pour partager une photo des deux, apparemment dans la cuisine de Blake lorsque le Une fille bavarde la star était enceinte de son troisième enfant Bettymaintenant 3 ans. Le baby bump de Blake pouvait être vu dans une robe noire pendant que Gigi était assise à la table de sa cuisine en sirotant une tasse.

« Je suis presque sûre que cette photo est devant son (notre) bébé numéro 1 mais je l’adore parce que je me sens toujours comme le bébé du groupe », a écrit Gigi sur la photo via son histoire Instagram. « Beaucoup de bébés anges plus tard, tu es une amie et une maman magique – protectrice, chaleureuse, pleine d’esprit, réfléchie, talentueuse, CHAUDE ! » dit-elle aussi.

« Tu es fait de toutes les bonnes choses comme des pépites arc-en-ciel et de la crème fouettée au beurre et au bourbon. Et une salade de homard. Beaucoup de salade de homard », a poursuivi Gigi dans son message hilarant et doux. « Merci pour votre lumière et votre exemple sœur @blakelively. Je vous souhaite la meilleure année à ce jour. tu sais vraiment ! elle a signé.

Blake a republié le joli cliché, révélant que la photo n’était pas avant son premier bébé mais en fait son troisième (comme seuls les meilleurs amis le feront). « C’était avant le bébé n°3 pour moi et n°1 pour toi », a-t-elle commenté avec un cœur rouge, avant de faire une jolie blague sur la « coparentalité » avec le mannequin. « Être coparentalité avec vous, que vous acceptiez ou non d’élever mes enfants, est l’une des plus grandes joies de ma vie. Je t’aime, maman, sœur, amie. Les bas-fonds l’actrice a écrit, faisant référence à la fille de Gigi Khaimaintenant presque 3.

Blake et Gigi sont amis depuis près d’une décennie et se sont apparemment connectés il y a des années grâce à leur meilleure amie mutuelle. Taylor Swift. Taylor, 33 ans, a organisé des soirées consécutives pour le Memorial Day dans sa maison de Rhode Island, auxquelles ont participé Blake et Gigi – surnommées membres de « l’équipe de filles » de Taylor. Ces derniers mois, les dames ont soutenu Taylor lors de sa séparation d’avec Joe Alwyn – en route pour un dîner avec Taylor en avril. Gigi et Blake ont également tous deux assisté à ses concerts à guichets fermés Eras Tour dans diverses villes.