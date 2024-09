Hommage aux expériences radicales de Rebecca Horn sur le mouvement et le hasard

Cet article apparaîtra dans la section des colonnes de frise 246, Danse

À l’âge de 21 ans, après avoir endommagé ses poumons suite à une exposition prolongée à des substances toxiques à l’école d’art, Rebecca Horn a passé un an en convalescence. Confinée à son lit de malade, elle a commencé à expérimenter des prothèses et des chorégraphies restrictives, pour finalement développer la série « Body Extensions » (1968-en cours). Un exemple précoce, documenté par une photographie, représente une femme nue attachée dans des bandages en tissu rouge qui descendent de ses bras et semblent l’ancrer au sol (Extensions de bras1968). Dans le catalogue de son exposition de 1977 « Dessins, objets, vidéo, films » au Kölnischer Kunstverein de Cologne, Horn décrit ses bras comme des « colonnes d’isolement » tandis que son corps est « entrecroisé comme une momie ; tous les mouvements deviennent impossibles ». Façonnée à travers le prisme de la maladie de jeunesse, la compréhension de Horn du mouvement corporel a été le déclencheur d’une réflexion sur les limitations corporelles tout au long de sa carrière.

Rébecca Horn, Masque à crayon1972, archives Rebecca Horn. Avec l’aimable autorisation : © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

L’artiste, décédée cette année à l’âge de 80 ans, a étudié le ballet dans l’Allemagne d’après-guerre. Son père l’emmenait voir des spectacles à Munich et à Vienne, ce qui a fait naître chez elle une fascination pour cette discipline qui a duré toute sa vie. Les danseurs de ballet ont souvent été mis en scène dans ses documentaires expérimentaux des années 1970 et 1980. L’Entraîneur (The Dancer, 1978), par exemple, filmé dans l’atelier new-yorkais de l’artiste, un danseur se produit dans la L’éventail de la prison à plumes (1978) – une sculpture en forme d’aile, faite de plumes d’autruche blanches, qui métamorphose son porteur en un hybride humain-animal, à la fois séduisant et fantastique. Rappelant un grand tutu quelque peu surréaliste, l’engin à plumes enveloppe la danseuse, l’avalant apparemment tout entière.

« Rebecca Horn », 2024, vue de l’exposition à la Haus der Kunst München. Avec l’aimable autorisation : © VG Bild-Kunst, Bonn 2024 ; photographie: Markus Tretter

Le confinement et l’isolement que Horn a vécus en raison de sa mauvaise santé semblent avoir influencé la manière dont ses sculptures corporelles mettent en scène des formes troublantes de suffocation ou d’ingestion. Dans une autre scène de L’Entraîneurdeux danseurs se font face, liés par la sculpture de Horn Harpe corporelle (1978). Les bras d’un danseur sont reliés aux jambes de l’autre : dans une relation symbiotique presque perverse, ils ont besoin l’un de l’autre pour pouvoir bouger. L’Entraîneurmotifs de – qui reviennent tout au long de la pratique de Horn, comme dans son film La Ferdinanda : Sonate pour une villa Médicis (1981) – se lit comme une forme de symbolisme inconscient synonyme de l’approche psychanalytique de Sigmund Freud : un engagement étrange ou une série de souvenirs de mémoire, de désir et de peur.

Rébecca Horn, La Sonate Ferdinanda pour une villa Médicis, 1981, image fixe. Avec l’aimable autorisation : © Rebecca Horn et VG Bild-Kunst, Bonn 2024

En examinant la façon dont les gens se rapportent à leur environnement (souvent domestique), Exercices de Berlin en neuf morceauxs (1974–75) voit l’artiste enfiler Gants pour les doigts (1972) – deux prothèses noires auxquelles sont fixés de gros doigts – pour dessiner des lignes sur les murs intérieurs d’un appartement. Le bruit grinçant des doigts de Horn lorsqu’ils grattent les murs, combiné aux lourds engins qui restreignent ses mouvements, semble faire allusion à un désir d’aller au-delà des limites physiques du bâtiment qui l’abrite, peut-être vers sa lointaine patrie allemande.

Rébecca Horn, Mit beiden Händen gleichzeitig die Wände berühren (Toucher les murs avec les deux mains simultanément) de Berlin – Points à neun Stücken (Berlin – Exercices en neuf pièces, 1974–75). Avec l’aimable autorisation de : © Rebecca Horn et DACS 2024

L’artiste sait parfaitement faire participer ceux qui l’entourent – ​​qu’il s’agisse d’inconnus, de nouveaux amis ou de connaissances de tous les jours – à ses œuvres. Dans le catalogue qui accompagne sa rétrospective de 2024 à la Haus der Kunst de Munich, le marchand d’art, éditeur et ami de longue date Timothy Baum décrit l’importance des auteurs surréalistes dans la pratique de Horn, et comment elle a un jour persuadé un chef de sushi de jouer dans un film en raison de sa façon de découper le poisson. Horn agit comme une sorte de chorégraphe expérimentale – pas seulement de la danse, mais des circonstances fortuites de la vie elle-même.

« Rebecca Horn », 2024, vue de l’exposition à la Haus der Kunst München. Avec l’aimable autorisation : © VG Bild-Kunst, Bonn 2024 ; photographie: Markus Tretter

Les protagonistes de Horn se retrouvent souvent confrontés à l’une des questions les plus fondamentales de la vie : comment nous rapportons-nous à l’autre ? L’« autre » dans l’œuvre de Horn peut aller d’un amant désiré aux animaux et aux oiseaux qui peuplent fréquemment sa pratique, au corps en mouvement, aux forces extérieures qui nous contrôlent. La philosophie relationnelle de l’artiste est reprise par la théoricienne Judith Butler, qui note dans Défaire le genre (2004) : « Malgré tous nos efforts, l’un est défait, face à l’autre, par le toucher, par l’odeur, par la sensation, par la perspective du toucher, par le souvenir de la sensation ». Ici, la mémoire musculaire contenue dans l’œuvre multidisciplinaire de Horn entre en action : en revenant à la danse, au désir, à l’amour, elle nous rappelle que les actions répétitives, presque une forme de rumination et de dissection de la mémoire et du sentiment, peuvent nous aider à donner un sens à nous-mêmes – seuls ou avec un autre.

Cet article paraîtra dans frise numéro 246 avec le titre « Dans le plaisir ou la douleur »

‘Rébecca Horn‘ est visible à la Haus de Kunst, Munich, jusqu’au 13 octobre, et ‘Concert des Soupirs‘ sera exposé chez Thomas Schulte, Berlin, du 11 septembre au 2 novembre

Image principale : Rebecca Horn, Berlin (10.11.1974-28.1.1975) – Übungen in neun Stücken (Berlin – Exercices en neuf pièces, 1974/75), image fixe. Avec l’aimable autorisation : Archives Rebecca Horn, © VG Bild-Kunst, Bonn 2024