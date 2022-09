Hommage aux enfants et aux familles autochtones à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

De nombreux événements ont lieu cette semaine à travers le Canada pour honorer les enfants et les familles autochtones alors que le pays célèbre vendredi sa deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Le 30 septembre a été mis de côté l’année dernière comme jour férié fédéral pour commémorer les enfants qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter des pensionnats dirigés par l’église et financés par le gouvernement, et ceux qui ont survécu, ainsi que les familles et les communautés encore touchées par la durée traumatisme.

Voici un aperçu de la façon dont le jour et la semaine sont observés.

À Regina, une foule estimée à plus de 12 000 personnes remplit le stade Mosaic jeudi pour célébrer la première journée Miyo-wîcîwitowin.

(Michael Bell/La Presse canadienne)

Des danseurs autochtones traditionnels se produisent lors de l’événement, qui vise à sensibiliser le passé et à créer un avenir meilleur en comprenant l’importance de mettre en œuvre les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation dans un esprit de réconciliation.

(Laura Sciarpelletti/CBC)

À Toronto, des chanteurs du Thunder Woman Healing Lodge se produisent jeudi au rassemblement de l’héritage autochtone, un événement de plusieurs jours organisé par le Toronto Council Fire Native Cultural Centre au Nathan Phillips Square.

(Evan Mitsui/CBC)

Lisa Odjig Mchayle exécute une danse du cerceau lors du rassemblement.

(Alex Lupul/La Presse canadienne)

Evan Redsky joue de la guitare lors de l’événement.

(Evan Mitsui/CBC)

Pour rendre hommage aux survivants des pensionnats indiens et aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux, l’artiste Kanien’kehá:ka (Mohawk) Wyler Diome-Montour, originaire de Kahnawake, au sud de Montréal, a conçu des passages pour piétons orange vif.

(Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Un peu moins d’une douzaine de passages pour piétons à travers Kahnawake, la plupart des écoles élémentaires locales environnantes, comme à l’extérieur de l’école Kateri illustrée ci-dessous, sont repeintes en orange vif avec des pochoirs de plumes d’aigle blanches mercredi.

(Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Les Premières Nations du sud-ouest du Manitoba roulent unis pour un voyage de six jours commençant le 25 septembre, honorant Chaque enfant compte pour la Semaine de la vérité et de la réconciliation. Ici, les Unity Riders sont photographiés près d’Elkhorn, au Manitoba, mardi.

(Chelsea Kemp/CBC)

Keira Jean Gamblin embrasse son cheval lors de la randonnée Every Child Matters près d’Elkhorn.

(Chelsea Kemp/CBC)

Les gens participent à une cérémonie de levée du drapeau des survivants pour honorer les peuples autochtones qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats, sur le terrain de la législature de Victoria mercredi.

(Chad Hipolito/La Presse Canadienne)

Telaxten (Paul Sam), à gauche, regarde l’Aînée T’Sooke Shirley Alphonse bénir la cérémonie de levée du drapeau des survivants.

(Chad Hipolito/La Presse Canadienne)

Des membres de la Première Nation Musqueam exécutent une danse de bienvenue devant des artistes salish de la côte Musqueam à l’école secondaire Magee de Vancouver le 23 septembre.

(Darryl Dyck/La Presse canadienne)

(Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Les artistes salish de la côte Musqueam et leurs frères Chrystal Sparrow, à gauche, et Chris Sparrow dévoilent une sculpture de fusaïole qu’ils ont créée en cadeau à l’école de la classe de finissants de 2019. La sculpture a été dévoilée avant la Semaine de la vérité et de la réconciliation, dans le cadre d’un projet artistique et cinématographique en collaboration avec la Première nation Musqueam, l’école et les entreprises locales.

(Darryl Dyck/La Presse canadienne)