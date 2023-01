Hommage au mannequin “superstar” retrouvé mort dans un appartement après qu’un incendie se soit déclaré au-dessus d’un restaurant le jour du Nouvel An

Des HOMMAGES ont été rendus à un ex-mannequin “superstar” retrouvé mort dans un incendie au-dessus d’un restaurant à Londres.

Sofia Duarte, 21 ans, a été découverte dans un appartement au troisième étage après que l’incendie s’est déclaré le jour du Nouvel An sur Old Kent Road.

Sofia a été retrouvée morte après l’incendie d’Old Kent Road Crédit : BPM Media

Les hommages ont maintenant afflué pour l’ancien mannequin, qui a également travaillé comme barman.

Kyle Steward, 21 ans, a déclaré à The Standard: “C’était une telle superstar, elle m’a fait continuer, si j’étais en panne, je l’appellerais et elle me donnerait un coup de pied dans le cul.

« Elle était sauvage, drôle et savait vivre.

“Elle aimait le style, elle aimait voyager et avait fait du mannequinat à Dubaï, elle aimait le temps chaud là-bas et faisait toujours des allers-retours depuis Lisbonne.

“C’était une bonne baby-sitter quand nous avions besoin d’elle, elle agissait comme une mère. Elle était la personne parfaite et je suis dévasté qu’elle soit partie. Je n’ai pas dormi.

Kyle a déclaré que Sofia rêvait d’être gardienne de prison et voulait aider les détenus à se réadapter.

Un GoFundMe a maintenant été lancé pour aider la famille de Sofia avec ses funérailles.

Une amie de la famille, Alda Simoes, a déclaré: “Notre Sofia était la lumière dans chaque pièce ou fête et aucun jour ne se ressemblait à un autre, car Sofia vivait pleinement sa vie.

“Tous ceux qui connaissaient Sofia savent que Sofia aimait beaucoup sa famille et qu’elle avait tant d’amis et tant d’histoires à raconter alors qu’elle devenait la belle jeune femme qu’elle était et sera toujours pour tous ceux qui l’aiment.”

L’incendie s’est déclaré dimanche dans l’un des appartements situés au-dessus du restaurant nigérian Calabar Zone.

Une enquête conjointe a été ouverte entre la police et les pompiers pour rechercher la cause de l’incendie.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: “La police a été appelée à Old Kent Road, SE1, peu avant 17h00 le dimanche 1er janvier pour signaler un incendie.

“Des officiers étaient présents avec les pompiers de Londres et le service d’ambulance de Londres. Les résidents ont été évacués et des fermetures de routes ont été mises en place.

“Malheureusement, une femme, qui aurait dans la vingtaine, est décédée sur les lieux.

“Une scène de crime a été mise en place. Des enquêtes sur la cause de l’incendie sont en cours.”