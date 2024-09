Hommage à un garçon de 5 ans parmi les peintures murales des rues fleuries

Onze peintures murales ont maintenant été réalisées dans les six rues de Kirkdale, connues sous le nom de rues fleuries en raison des rangées de maisons mitoyennes portant le nom de fleurs, notamment de marguerites, de pensées et de campanules.

Le projet, d’une durée de six mois, a été commandé par l’équipe Culture Liverpool du conseil municipal de Liverpool et dirigé par l’organisation artistique locale, dot-art.

Le projet a été conçu pour aider les résidents à se sentir plus en sécurité et à être fiers de leur communauté.

Les résidents ont travaillé aux côtés de Madeleine Pires de dot-art, pour garantir que le street art reflète la communauté qui y vit.

Elle dit qu’elle aimait « égayer la vie des gens », car « le quartier avait été un peu négligé au fil des années ».

Les peintures murales donnaient aux gens le sentiment d’être remarqués et que leurs préoccupations étaient prises en compte, a-t-elle déclaré.

Les résidents lui ont dit qu’ils aimaient que des gens venus de l’extérieur de la zone viennent voir les peintures murales.

Jess O’Neill de Culture Liverpool a déclaré que le projet a également aidé les résidents qui ne se sentaient pas en sécurité auparavant.

Elle a déclaré que la création d’un espace « plus visible » avait entraîné une baisse des comportements antisociaux « parce qu’il est plus difficile d’être méchant à côté de quelque chose de brillant et de coloré que nous avons trouvé, car il y a généralement plus d’yeux tournés vers lui ».

Mme O’Neill a déclaré que le sentiment de fierté au sein de la communauté avait également augmenté, car les gens « prenaient davantage soin de l’espace parce qu’ils avaient vu d’autres personnes le faire ».