Hommage à Tina Turner au Rialto à Joliet – Shaw Local

Un hommage à la regrettée Tina Turner sera rendu au Rialto Square Theatre en décembre.

Le théâtre Joliet a annoncé mardi qu’il avait programmé le spectacle « One Night of Tina » à 19h30 le 5 décembre.

Tina Turner, dont le talent et l’énergie dans une comédie musicale dans une carrière qui a débuté à la fin des années 1950 lui a valu le surnom de « Reine du Rock ‘n’ Roll », est décédée le 24 mai.

« One Night of Tina » offrira au public une appréciation de l’impact de Turner sur la musique ainsi qu’une opportunité de profiter de ses plus grands succès, a déclaré le Rialto dans un communiqué de presse.

Le spectacle de Joliet sera « une célébration de la carrière sans précédent et de l’héritage durable d’une véritable légende musicale », selon le communiqué. « Les contributions de Tina Turner au monde de la musique ont eu un impact indélébile, brisant les barrières et inspirant d’innombrables artistes à ce jour. Ses performances électrisantes et sa présence stimulante continuent de résonner auprès du public du monde entier.

Les billets seront mis en vente à 10 h vendredi.

Le Rialto Square Theatre se trouve sur Chicago Street, au centre-ville de Joliet.

(Geoff Stellfox/Geoff Stellfox – [email protected])

Les tubes de Tina Turner interprétés dans le spectacle incluent « Proud Mary », « What’s Love Got to Do With It » et « Simply the Best ».

« Ce spectacle hommage capture l’essence de la reine du rock and roll, emmenant les spectateurs dans un voyage à travers sa vie remarquable et présentant ses succès en tête des charts qui ont défini des générations », selon le communiqué.

« One Night of Tina » a été joué lors de tournées à travers l’Europe et au Brésil, selon le communiqué.

Les prix des billets pour le spectacle du Rialto sont de 64,50 $, 49,50 $, 37,50 $ et 27,50 $.

Les billets seront disponibles en ligne sur Ticketmaster.com. Plus d’informations sur le spectacle sont disponibles sur www.rialtosquare.com.