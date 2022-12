Hommage à nos amis à fourrure – Shaw Local

Peu importe leur taille ou leur race, nos animaux de compagnie laissent dans nos cœurs des empreintes incommensurables. Leur amour et leur loyauté sont l’inspiration derrière le Dog Memorial de la St. Charles Park Foundation à Delnor Woods Park.

Les propriétaires de chiens peuvent honorer leurs animaux de compagnie en accrochant des étiquettes sur la sculpture Timeless Tags au Dog Memorial. Cette sculpture en acier débraillée et plus grande que nature a été créée par le sculpteur local Douglas Eageny, qui a soudé des boucles en acier de différentes tailles où les propriétaires d’animaux pouvaient attacher des étiquettes en hommage à leur ami à fourrure. La sculpture continue de croître et de changer à mesure que de plus en plus de tags sont ajoutés chaque saison. C’est un hommage coloré aux nombreux animaux de compagnie qui ont partagé des promenades et des câlins avec leurs propriétaires au fil des ans.

« C’est un mémorial puissant », a déclaré Jayne Beck, actuelle présidente de la St. Charles Park Foundation. “Chaque fois que je le vois, il y a plus de nouvelles étiquettes et plaques.”

La vision du projet a commencé avec Julie Miller-Longo et Vanessa Bell-LaSota, membres de la St. Charles Park Foundation, qui avaient toutes deux perdu leurs propres animaux de compagnie. Miller-Longo a déclaré que cela ressemblait à l’idée de personnes qui placent des écluses sur un pont à Paris en hommage à leur amour.

La sculpture commémorative est ouverte à tous, et il est libre d’ajouter un tag. De plus, la Fondation du parc St. Charles invite les résidents et les entreprises à acheter une plaque de bronze permanente, placée sur le piédestal de la sculpture, moyennant des frais raisonnables. Les plaques permettent de reconnaître le nom, ce qui en fait un moyen idéal pour quiconque de commémorer la perte d’un animal de compagnie et de montrer son soutien à cet hommage unique.

“St. Charles offre une abondance de beaux espaces ouverts, de sentiers pédestres et de trois parcs à chiens parfaits pour prendre l’air et faire de l’exercice », a déclaré Beck. “Une belle place paysagée a été conçue et installée par le service des parcs du district du parc autour du Dog Memorial, ce qui en fait un cadre paisible et extérieur entouré par la nature.”

Timeless Tags a été fabriqué en acier doux avec des accents de cuivre et d’acier inoxydable pour résister aux éléments, tout en changeant lentement de teintes au fil des ans. Le sculpteur, Eageny, est un résident de longue date de St. Charles qui a partagé son travail à travers des expositions locales, y compris l’exposition annuelle Sculpture in the Park.

Beck a déclaré que la St. Charles Park Foundation est actuellement à la recherche de nouveaux membres pour se joindre à son initiative de soutien au Park District afin que tout le monde puisse profiter des parcs, des installations, des programmes et des événements de St. Charles.

“La fondation est une merveilleuse façon de s’impliquer dans la communauté”, a déclaré Beck. “Nous avons beaucoup plus que nous aimerions faire et nous nous préparons pour cela.”

Pour en savoir plus sur la Fondation du Parc, visitez stcparkfoundation.org. Pour vous renseigner sur les postes d’administrateurs ouverts, envoyez un courriel à parkfoundation@stcparks.org.