Hommage à Logan, un garçon de cinq ans, retrouvé mort dans une rivière alors qu’un garçon de 13 ans et deux adultes arrêtés pour meurtre

HOMMAGES ont été rendus à un « beau » garçon de cinq ans tiré d’une rivière alors que les flics interrogent deux adultes et un garçon de 13 ans.

Le petit Logan Williamson a été porté disparu samedi vers 5h45 du matin depuis son domicile de Bridgend, dans le sud du Pays de Galles.

Logan a été retrouvé mort dans la rivière Ogmore

Tragiquement, son corps a été découvert plus tard dans la rivière Ogmore près de Pandy Park.

La police a confirmé qu’un homme de 39 ans, une femme de 30 ans et un garçon de 13 ans avaient été arrêtés pour suspicion de meurtre.

Les hommages ont afflué pour Logan après la tragédie de samedi.

Un ami de la famille a déclaré sur Facebook : « C’était un beau garçon. Il était gentil, drôle, poli, beau et intelligent. Il est aimé inconditionnellement et a malheureusement perdu la vie. »

Un autre a déclaré: « Logan était le gamin le plus mignon, toujours souriant et plein d’énergie.

« Tout le monde est dans un état de choc complet, nous ne pouvons tout simplement pas comprendre ce qui s’est passé. »

Des hommages floraux et des nounours ont également été laissés sur les lieux de l’horreur.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré: « Nous pouvons confirmer qu’à la suite de rapports faisant état d’inquiétudes concernant un garçon de cinq ans porté disparu à #Sarn#Bridgend et de la découverte ultérieure du corps dans la rivière Ogmore près de Pandy Park, trois personnes ont été arrêtées. »

La force a ajouté: « Nous ne recherchons personne d’autre par rapport à cet incident. »

Les flics ont été appelés samedi à 5h45 pour signaler la disparition d’un enfant de cinq ans.

Les agents se sont rendus sur place et ont trouvé le corps de l’enfant dans la rivière Ogmore, près de Pandy Park.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital où il a été confirmé qu’il était décédé.

L’inspecteur en chef Geraint White a déclaré hier : « Nos condoléances vont à la famille du jeune garçon et nos pensées les accompagnent.

« Nous avons été en contact régulier avec la famille tout au long de la journée et nous veillerons à ce qu’ils soient rapidement informés de tout développement important. »

Il a ajouté: « Nous gardons l’esprit ouvert et travaillons dur pour établir toutes les circonstances de sa mort afin que nous puissions fournir des réponses à sa famille.

« Il s’agit d’une enquête approfondie et sensible et de nombreuses personnes ont été affectées par ce décès. »

Toute personne ayant des informations peut téléphoner au 101 et utiliser le numéro de référence 2100268674.

Logan avait été porté disparu à son domicile

Trois personnes ont été arrêtées pour suspicion de meurtre

Les agents ont parcouru la zone à la recherche d’indices Crédit : WNS

Ils ont arrêté trois personnes soupçonnées de meurtre Crédit : WNS