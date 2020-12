Une statue du général confédéré Robert E. Lee a été retirée du Capitole. Il sera déplacé dans un musée et sera probablement remplacé par l’un des leaders des droits civiques Barbara Johns. Le mouvement a suscité une réponse polorisante.

La statue a été enlevée lundi matin par le personnel de l’architecte du Capitole. Les travaux ont été suivis par des membres démocrates de la délégation du Congrès de Virginie: le sénateur Tim Kaine, la membre du Congrès Jennifer Wexton et un représentant du membre du Congrès Donald McEachin.

«La statue de Robert E. Lee rend hommage à un héritage de division, d’oppression et de racisme – une période sombre de l’histoire de notre Commonwealth et de notre pays,» Wexton et McEachin ont déclaré dans une déclaration commune. « Il n’y a aucune raison que sa statue soit l’une des deux représentant la Virginie au Capitole américain », ajoutèrent-ils, appelant la suppression un « Moment historique et attendu depuis longtemps. »

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a également commenté le remplacement de la statue, disant: «Les statues du Capitole devraient incarner nos idéaux les plus élevés en tant qu’Américains.» Elle a condamné «Le fanatisme de la Confédération», ajouter ce congrès « Continuera notre travail pour débarrasser le Capitole des hommages à la haine. »

En ligne, cependant, la réaction à la décision a été assez mitigée.

Certains ont fait valoir que la statue remplacée était « Effacer l’histoire, » tandis que d’autres ont écrit qu’il aurait été préférable de le détruire. Quelques-uns ont vu son retrait du Capitole comme « très raisonnable, » en disant que peu importe les connotations historiques, « Ça n’aurait jamais dû être là en premier lieu ».

L’effacement de notre histoire. La gauche continue sa marche pour changer fondamentalement l’Amérique. Je suis originaire du Nord de naissance, Virginienne par choix et je suis attristée que cela se fasse. Les lâches au pouvoir qui font cela élimineront les vivants qui les offenseront ensuite. https://t.co/uyzCftHvFF – Jamison (@jamisoncoppola) 21 décembre 2020

C’est encore de l’histoire. Ça devrait être dans le musée. – Pro Aaron (@ProAaronzh) 21 décembre 2020

C’est très raisonnable. La statue ne doit pas être détruite, mais il n’y a aucune logique pour qu’elle se trouve dans le Capitole américain lorsque Lee ne faisait pas seulement partie de la Confédération, mais aussi jamais membre du Congrès ou de l’exécutif américain. Cela n’aurait jamais dû être là en premier lieu – Richard Splett (@ therealsplett2) 21 décembre 2020

La statue de Lee était l’une des deux figures représentant la Virginie au Capitole, et la décision de la retirer a été prise par l’Assemblée générale de l’État la semaine dernière. Il sera transféré au Musée d’histoire et de culture du Commonwealth. Le choix d’un monument à la leader des droits civiques Barbara Johns en remplacement, cependant, n’a pas encore été approuvé.

