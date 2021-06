HOMMAGES ont été rendus à un cavalier de 15 ans décédé après avoir été grièvement blessé lors d’un exercice d’entraînement.

Tiggy Hancock – décrite comme l’une des étoiles montantes du sport – participait à l’exercice de routine lorsqu’elle est tombée vers 14 heures hier.

Tiggy Hancock est décédée des suites d’une chute lors d’un exercice d’entraînement de routine Crédit : Sportsfile

L’adolescent a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvé et est décédé peu de temps après.

Le Greenogue Equestrian Centre de Dublin a rendu hommage au talentueux cavalier et cavalier de saut d’obstacles.

Ils ont déclaré: « Nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de la pauvre enfant. Elle était une star de la communauté équestre et nous manquera énormément. »

Des amis dévastés ont également rendu hommage à Tiggy sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux a écrit : » Rip tiggy … pour toujours dans nos cœurs « .

« INCROYABLEMENT TALENTUEUX »

Un autre a déclaré: « Juste la plus triste des nouvelles. C’est vraiment déchirant pour la famille de Tiggy, son équipe, ses amis et la communauté équestre dans son ensemble.

« Il n’y avait pas de feuille de résultats qu’elle n’a pas dépassée ou d’équipe dans laquelle elle n’était pas… un jeune coureur exceptionnel. RIP Tiggy. »

Tandis qu’on écrivait : « RIP Tiggy, une jeune fille incroyablement talentueuse ».

Horse Sport Ireland a décrit Tiggy comme un « membre très apprécié de la communauté équestre ».

Ils ont ajouté : « Tiggy était un jeune athlète très talentueux et un membre respecté de notre programme de concours complet de poney de haute performance.

« Passionné d’équitation depuis de nombreuses années en tant que membre du Carlow and Kilkenny Hunt Pony Club et concurrent très réussi du Working Hunter Pony, Tiggy n’a commencé le concours complet qu’à l’automne 2018, marquant immédiatement le sport.

« La perte d’un jeune est toujours particulièrement difficile à comprendre. Ce sera une période difficile pour les coéquipiers et les amis dans le sport. Horse Sport Ireland les encourage, eux ou leurs parents, à se manifester et à rechercher du soutien.

« HSI a une personne de soutien désignée pour aider les personnes touchées, si elles sont aux prises avec cette terrible perte. Veuillez envoyer un e-mail à: support@horsesportireland.ie ».

L’impressionnante carrière de Tiggy en saut d’obstacles et en concours complet l’a amenée à faire partie de l’équipe médaillée de bronze de l’équipe irlandaise aux Championnats d’Europe poney en 2019 avec Coppenagh Spring Sparrow.

La police de Dublin a confirmé qu’une enquête sur la mort de l’adolescent était en cours et qu’un dossier était en cours de préparation pour le coroner.

Une porte-parole de garda a ajouté : « Le coroner a été informé de cet incident tragique.

« L’Autorité d’Hygiène et de Sécurité a également été prévenue et procédera à un examen demain, jeudi 17 juin 2021. »