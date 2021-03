Des événements sont prévus pour marquer l’anniversaire de la mort de Breonna Taylor

Samedi marque le premier anniversaire de la fusillade mortelle de Breonna Taylor, une jeune noire de 26 ans de Louisville, Kentucky, qui était une technicienne médicale d’urgence qui étudiait pour devenir infirmière. Taylor a été abattue à plusieurs reprises à son domicile par des agents de la police du métro de Louisville qui purgeaient un mandat d’interdiction de frappe dans le cadre d’une enquête sur les stupéfiants sur un homme avec lequel Taylor était déjà sorti. Aucune drogue n’a été trouvée chez elle, et l’affaire a alimenté des manifestations dans tout le pays contre la brutalité policière et le racisme systémique. La ville a accepté de payer 12 millions de dollars à la famille de Taylor et de réformer les pratiques policières l’automne dernier, mais aucun policier n’a été inculpé du décès de Taylor. De nombreux événements ont été programmés cette semaine à Louisville en l’honneur de Taylor, notamment un rassemblement «Justice pour Breonna Taylor», un mémorial et une marche prévue samedi après-midi à Jefferson Square Park. La mère de Taylor, Tamika Palmer, et d’autres membres de la famille dirigeront le rassemblement.

L’IRS commence à envoyer la première série de paiements de secours pour le COVID-19 de 1400 $

La troisième série de chèques de relance commencera à toucher les comptes bancaires des Américains éligibles dès ce week-end, a déclaré l’IRS dans un communiqué vendredi soir. En fait, les paiements sont déjà arrivés pour certaines personnes juste un jour après que le président Joe Biden a signé le projet de loi de relance COVID-19 historique de 1,9 billion de dollars. L’annonce de l’IRS confirme ce que l’administration Biden a déclaré jeudi, à savoir que les gens commenceraient à voir le dépôt direct des chèques dès ce week-end. La troisième série de paiements d’impact économique sera basée sur la dernière déclaration de revenus traitée d’un contribuable de 2020 ou 2019. Si l’IRS a reçu et traité la déclaration 2020 d’un contribuable, l’agence effectuera le calcul sur la base de cette déclaration à la place. Les paiements s’élèveraient à 1 400 $ pour une personne seule ou à 2 800 $ pour un couple marié faisant une déclaration conjointe, plus 1 400 $ de plus pour chaque enfant à charge.

Les Grammys seront différents cette année

Les Grammy Awards de dimanche seront comme aucun que nous ayons jamais vu auparavant. L’émission hybride est diffusée en direct à 20 h HE / 17 h HP sur CBS. Le spectacle échangera la scène du Staples Center contre des décors en plein air au Los Angeles Convention Center, ainsi qu’à distance depuis d’autres endroits. Nous verrons de nouveaux arrivants sur la scène des Grammys, y compris BTS et Silk Sonic, et nous souhaitons la bienvenue à des artistes comme Taylor Swift et Billie Eilish. Nous pourrions voir Beyoncé devenir l’artiste la plus gagnante de l’histoire des Grammy Awards: avec déjà 24 trophées, elle a besoin de huit victoires pour battre le record de 31 du chef d’orchestre Georg Solti.

March Madness est de retour

Après avoir été annulé l’an dernier par la pandémie de coronavirus, le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA et March Madness sont de retour en 2021. Cela commence avec Selection Sunday, lorsque le peloton de 68 équipes sera annoncé. Nos analystes «bracketologie» projettent actuellement les quatre graines n ° 1 comme Gonzaga, Baylor, Michigan et Illinois. Les dernières enchères automatiques seront sécurisées lors des tournois de conférence tout au long du week-end avant la grande révélation dimanche (CBS, 18 h HE). Assurez-vous que vous êtes prêt pour toute l’action. Créez votre pool de support, invitez vos amis et préparez-vous pour le retour très attendu de March Madness.

Retour à l’heure d’été

Aimez-le ou détestez-le, le rituel annuel de mars consistant à faire tourner les horloges se déroule à 2 heures du matin dimanche. Cela signifie qu’il est également temps pour un autre rituel semi-annuel: débattre des avantages et des inconvénients de sauter en avant (en mars) ou de reculer (en novembre). Quinze États ont déjà adopté une législation pour rendre l’heure d’été toute l’année. « Le militant du temps » Scott Yates de Denver, qui a poussé à « mettre fin à la barbarie du changement d’horloge deux fois par an », a déclaré: « Avec tout ce qui ne va pas dans le monde, faisons au moins fonctionner les horloges. »