Homeward obtient un financement de série B de 50 millions de dollars et annonce un partenariat avec Priority Health

Homeward, une société de prestation de soins de santé axée sur les soins de santé en milieu rural, a annoncé un cycle de financement de série B de 50 millions de dollars co-dirigé par ARCH Venture Partners et Human Capital.

La société a également annoncé son premier partenariat de soins basé sur la valeur avec Priority Health pour fournir des soins aux membres de Medicare Advantage dans les régions rurales du Michigan. Homeward a déclaré qu’il utiliserait les nouveaux fonds pour accélérer son expansion sur de nouveaux marchés grâce à des contrats basés sur la valeur avec des plans de santé.

Le cycle de financement comprend également la participation de General Catalyst, qui a dirigé le financement de série A de Homeward, et de Lee Shapiro et Glen Tullman, cofondateurs de 7wireVentures, un fonds de capital-risque pour les soins de santé en phase de démarrage.

Homeward investira également dans la mise à l’échelle de ses équipes de soins multidisciplinaires sur le terrain et virtuelles, y compris les soins spécialisés, à mesure qu’elle s’étendra à d’autres États dans les mois à venir.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

Homeward répond à un besoin dans l’Amérique rurale, selon la PDG, le Dr Jennifer Schneider.

“Malgré le fait que près d’un Américain sur cinq vit dans des communautés rurales, notre système de santé actuel est mal équipé pour soutenir ces personnes avec un accès constant à des soins de haute qualité”, a déclaré Schneider dans un communiqué. « Notre marché cible est étroitement réparti entre une petite poignée de plans de santé. En fait, environ 90 % des bénéficiaires éligibles à Medicare qui vivent dans des marchés ruraux sont couverts par sept payeurs. Ce financement nous permet d’atteindre encore plus rapidement les populations rurales en partenariat avec les régimes de santé et les médecins locaux.

LA GRANDE TENDANCE

Homeward est un fournisseur en réseau qui déploie un modèle de soins intégrés comprenant des soins et une technologie mobiles et communautaires. Les prestataires de retour voient les membres dans des cliniques mobiles dans toute la communauté, virtuellement, et au domicile des membres. Ces équipes effectuent des examens physiques, effectuent des tests de diagnostic et s’intègrent aux systèmes de santé régionaux, aux médecins locaux et aux spécialistes pour assurer la coordination des soins, référant les membres aux services locaux en personne si nécessaire.

La société soutient les bénéficiaires éligibles à Medicare, notamment en s’associant à des plans Medicare Advantage, et prend tous les risques pour le coût des soins de ses membres.

Schneider et d’autres vétérans de la société de gestion des soins chroniques Livongo ont lancé Homeward en mars avec un investissement de 20 millions de dollars de General Catalyst.

Il s’est rapidement associé à Rite Aid pour permettre aux pharmaciens de connecter leurs clients éligibles à Medicare avec Homeward pour les soins.

Les Américains vivant dans les communautés rurales connaissent des disparités croissantes en matière de santé en raison de l’accélération des fermetures d’hôpitaux ruraux et des pénuries de médecins. En fait, les Américains vivant dans les communautés rurales souffrent d’un taux de mortalité 23% plus élevé que ceux des communautés urbaines en raison du manque d’accès aux soins, selon Homeward.

