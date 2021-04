il est une légende de la lutte au lycée du New Jersey – et un mystère en bourse.

Paul Morina, le directeur de Paulsboro, New Jersey, High School, est répertorié dans les registres financiers en tant que président, chef de la direction, directeur financier et plus encore d’une société constituée au Nevada dont les actions se négocient à des niveaux qui lui donnent une valorisation de plus de 100 millions de dollars.

C’est une évaluation étrangement élevée parce que la société, Hometown International, possède une épicerie fine – et une seule petite épicerie fine – à Paulsboro, où l’équipe de lutte du lycée entraînée par Morina remporte fréquemment des championnats d’État. La société a révélé qu’elle avait des actionnaires basés sur le territoire chinois de Macao.

Le magasin, le Hometown Deli, n’a réalisé que 35 000 $ de ventes – combinées – au cours des deux dernières années, selon le rapport annuel de Hometown International, déposé le 26 mars auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs David Einhorn a mentionné Hometown International dans une lettre aux clients Jeudi, qui a mis en garde contre les risques pour les investisseurs particuliers.

« Le pastrami doit être incroyable », a craqué Einhorn à propos de la société, dont le stock de fin mars 2020 à début septembre est passé à plus de 9 dollars par action contre 3,25 dollars par action malgré la fermeture de la charcuterie – sa seule activité opérationnelle – en raison de la pandémie de coronavirus pendant cette période.

Le rapport annuel de Hometown International montre que Morina, qui est également trésorier de la société et administrateur, détient 1,5 million d’actions ordinaires de la société, avec des bons de souscription pour 30 millions d’actions supplémentaires. Morina détient 19% des 7,79 millions d’actions ordinaires en circulation de Hometown.

Jeudi, l’action de Hometown, qui se négocie faiblement sur le marché de gré à gré, avait un cours de clôture de 13,50 $ par action.

Cela fait que les actions ordinaires de Morina valent à elles seules 20,5 millions de dollars – du moins sur papier.

Les données de FactSet montrent que Hometown a rarement plus de quelques centaines d’actions qui changent de mains par jour, et a souvent des jours où aucune action n’est échangée.

CNBC a demandé des commentaires à Morina, dont la biographie dans le dépôt de la SEC indique qu’il a remporté 25 championnats d’État de classe en tant qu’entraîneur, avec plus de 550 victoires.

Cette biographie ne dit pas que Morina avait une expérience antérieure dans l’industrie de la restauration.

Néanmoins, Hometown International a déclaré dans son dossier: « Nous pensons que les connaissances approfondies et la vaste expérience de M. Morina font de lui un membre précieux de notre conseil d’administration. »

Le dossier indique que Hometown International, qui a été constituée en 2014, a conclu un bail avec Mantua Creek Group, dont Morina est membre, pour son espace de magasin.

La vice-présidente et secrétaire de la ville natale est Christine Lindenmuth – un professeur de mathématiques de 46 ans au lycée de Paulsboro, selon le dépôt de la SEC.

Lindenmuth, qui n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, ne semble pas non plus avoir d’expérience préalable en restauration.

Mais Hometown International a déclaré qu’elle croyait que ses «connaissances approfondies et sa vaste expérience» faisaient également d’elle une directrice d’entreprise appréciée.

Lindenmuth ne détient aucune action de la société, selon le dépôt de la SEC.

Le rapport annuel indique: « La société n’a actuellement aucun employé à temps plein en dehors de ses dirigeants et administrateurs, Paul F. Morina, président, et Christine T. Lindenmuth. » Il ajoute: «Les deux travaillent actuellement pour la société sans aucune rémunération».

Le rapport annuel de Hometown suggère que la société a été créée avec l’idée de créer une chaîne de magasins avec «un nouveau concept d’épicerie fine».

« Par l’intermédiaire de notre filiale en propriété exclusive, Your Hometown Deli Limited Liability Company ( » Your Hometown Deli « ), nous exploitons une épicerie fine qui propose des sandwichs et autres plats de résistance » maison « dans une atmosphère décontractée et conviviale », indique le dossier.

« Le magasin est conçu pour offrir aux clients locaux de tous âges des lieux de rassemblement communautaires confortables. Destiné aux petites villes et communautés, la première unité de la société a été construite à Paulsboro, New Jersey. »

Mais cet emplacement, un bâtiment carré et surbaissé situé juste en face de la rivière Delaware de Philadelphie, reste le seul magasin que l’entreprise possède après environ sept ans d’activité.

Le président de la société, selon le rapport annuel, est Peter Coker Jr., qui est répertorié comme ne détenant aucune action de Hometown International.

La biographie de Coker dans le rapport annuel de la société indique que le diplômé de l’Université de Lehigh en 1990 est président de South Shore Holdings Limited, une société cotée à Hong Kong, depuis 2013.

Il indique également que Coker était l’associé directeur de Pacific Advisers et était également associé d’une société de capital-investissement basée à Shenzhen, en Chine, appelée TDR Capital Investment Ltd., de 2009 à 2013.