Hometown Boy s’est remis d’une frayeur lors du dernier vol pour donner à l’entraîneur Stuart Edmunds un deuxième gagnant au Grand National Festival en 24 heures lors de l’atterrissage de l’EFT Systems Handicap Hurdle à Aintree.

Le joueur de six ans, monté par Ciaran Gethings, était à l’écart du peloton lorsqu’il a gaffé à la fin et a donné quelques longueurs.

Cependant, Gethings a rapidement remis Hometown Boy sur un pied d’égalité et le favori 6-1 a continué à soulever le prix.

Toujours bien en vue tout au long de cette longue compétition de trois milles, Hometown Boy avait mené avant le troisième et dernier obstacle et était aux commandes jusqu’à ce qu’il atteigne le sommet du vol final.

J’Ai Froid a été battu trois longueurs à la deuxième place, avec Tea Clipper quatre longueurs et trois quarts en troisième et Ashtown Lad deux autres longueurs en quatrième.

Edmunds, qui avait remporté la dernière course vendredi avec Rowland Ward, a déclaré: « Pour être honnête, c’était un (plan) à long terme. Nous voulions venir ici, mais nous voulions une course préparatoire, nous sommes donc allés à Kempton à l’avance.

« C’était un peu un pari car il était également dans plus de deux milles et demi, mais nous pensions qu’il y avait un ou deux types plus rapides là-dedans. Il a galopé à travers la ligne, cependant, et il ne pouvait pas le tirer. en haut.

« Je ne pourrais pas répéter ce que je pensais à la fin! S’il était un cheval fatigué, ses jambes seraient devenues gelées. »

Il a ajouté: « Il n’y a rien d’autre pour lui cette saison et je pense qu’il sera un bon chasseur de novice la saison prochaine – il a beaucoup appris sur les clôtures à la maison. »