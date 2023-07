Homestead Festival à Princeton proposera des vols en montgolfière captifs lors de la célébration annuelle – Shaw Local

Cette année, le Homestead Festival proposera des balades en montgolfière captif au Zearing Park à Princeton dans le cadre de la célébration annuelle.

Les vols en montgolfière captifs offrent l’expérience d’un vol régulier en montgolfière tout en étant attaché au sol en toute sécurité afin que le ballon monte et descende, mais ne flotte pas librement dans le ciel.

Les manèges attachés sont également accessibles aux fauteuils roulants et sont équipés d’une porte transparente afin que les personnes en fauteuil roulant ou les enfants puissent voir sans problème.

Ceux qui souhaitent faire un tour devront acheter un billet pour un créneau horaire de deux heures où vous pourrez vous présenter à tout moment pour rouler. Bien que les invités puissent apparaître à tout moment pendant le créneau horaire, les circulaires seront prises dans l’ordre d’arrivée jusqu’à la fin du temps imparti.

Un billet doit être acheté pour chaque personne qui montera et 180 rachitismes seront vendus par créneau horaire. Les trajets dureront environ 10-15 minutes.

Les billets sont disponibles de 17 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 30 à 21 h 30 le vendredi 8 septembre et le samedi 9 septembre. Les billets coûtent 15 $ par personne et il y aura un nombre limité de billets disponibles le jour de l’événement.

Toutes les ventes de billets sont non remboursables, y compris en cas d’annulation causée par des conditions météorologiques défavorables.

Pour acheter un billet ou pour en savoir plus sur les vols en montgolfière captif et le Homestead Festival, visitez https://homesteadfestival.com/hot_air_ballons/.