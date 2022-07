‘Homeschoolpalooza’ annuel se tiendra à la bibliothèque DeKalb – Shaw Local

DeKALB – La bibliothèque publique DeKalb, 309 Oak St., accueillera une foire de l’enseignement à domicile appelée “Homeschoolpalooza” de 10 h à 13 h le lundi 1er août.

Les événements comprennent un atelier d’introduction à l’enseignement à domicile, des tests auditifs gratuits par la Northern Illinois University Speech and Hearing Clinic, de la peinture rupestre, un tournoi de jeu parrainé par There’s Fun in Store, des visites avec des animaux de Tails Humane Society, une séance de questions-réponses ouverte et une démonstration en 3D conception dans le Nancy D. Castle Collaboration Studio, un échange de programmes d’études usagés et plus encore.

La conférencière invitée Kathy Wentz présentera un atelier sur l’école-maison 101 de 11 h à midi, avec une période de questions et réponses ouvertes de midi à 13 h à l’étage supérieur de la bibliothèque.

La Teen Room sera ouverte pendant la foire et accueillera des événements, notamment de la peinture rupestre pour tous les âges, un artisanat de porte-cartes de bibliothèque et un tournoi de jeux pour adolescents et préadolescents, parrainé et organisé par There’s Fun in Store.

Les participants peuvent déposer du matériel d’école à la maison usagé et ramasser du nouveau matériel à la table d’échange de programmes. Un programme des événements de la journée sera disponible à l’accueil.

Aucune inscription n’est requise. Pour plus d’informations, contactez Colleen Rittmeyer à [email protected] ou 815-505-8569.