Homes Under the Hammer’s Martin Roberts prend un coup sans vergogne à l’émission rivale alors qu’il révèle le secret de son succès

ACCUEIL Under the Hammer’s Martin Roberts a fait une fouille à un spectacle rival Grand Designs pour être «sans rapport».

Martin, 57 ans, est présentateur sur Homes Under the Hammer depuis 2003.

Martin Roberts présente Homes Under the Hammer depuis 2003

Express.co.uk a demandé à Martin comment l’émission très appréciée de la BBC se porte toujours bien.

Martin a déclaré : « Eh bien, je suppose que jusqu’à ce que les gens arrêtent de le regarder, nous continuerons à le faire !

« Le verrouillage a fait découvrir le spectacle à un certain nombre de personnes qui ne seraient normalement pas en mesure de le regarder.

«Nous avons donc eu le nombre de nouveaux téléspectateurs a été perceptible.

Martin a déclaré que le verrouillage était un intérêt accru des téléspectateurs

« Cela semble avoir un intérêt éternel parce que je pense que nous avons un véritable intérêt pour le Royaume-Uni.

« Je pense que le truc avec Homes Under the Hammer, c’est qu’il montre des gens normaux faisant des propriétés normales. »

Il a ajouté : « Il y a les Grands Designs de ce monde qui sont des émissions fantastiques et tout le monde aime regarder ce genre de choses ambitieuses.

«Mais traduire cela en capacités d’une personne moyenne ne se produira peut-être pas.





Martin offre des conseils aux nouveaux propriétaires

«Mais vous savez que vous voyez sur Homes Under the Hammer acheter 60,00 £ sur deux terrasses en bas, en le faisant et ils sont soit en train de gâcher ça, soit très bien et à la fin, faites-en un peu d’argent ou non, ou se faire une très belle maison.

Avec une formation dans le marché immobilier, Martin a admis : « Ce que je fais, c’est essayer de donner des conseils, et d’après mon expérience et je suis développeur, je construis des maisons.

« J’essaie donc de donner autant que je peux en peu de temps et d’écouter ce que je dis et ils peuvent, espérons-le, être inspirés pour le faire.

La série rivale Grand Designs est sur nos écrans depuis 1999





« Les grandes choses à propos de la série de mon point de vue, cela donne aux gens l’occasion de peut-être l’emporter. »

Pendant ce temps, Grand Designs de Channel 4 a été lancé pour la première fois en 1999.

Présenté par Kevin McCloud, 62 ans, il jette un regard sur les auto-constructions et les projets ambitieux, ainsi que sur les personnes qui conçoivent et construisent leurs nouvelles maisons.

Homes Under the Hammer est diffusé en semaine à 10h sur BBC One.