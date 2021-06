Homes Under the Hammer’s Martin Roberts bouche bée alors qu’il repère quelque chose de TRÈS mal avec une maison mitoyenne

HOMES Under the Hammer’s Martin Roberts est resté bouche bée après avoir repéré quelque chose de TRÈS mal dans une maison mitoyenne.

Dans un récent épisode de la série BBC, Martin a visité Rushden dans le Northamptonshire pour voir une propriété en terrasse.

Martin a déclaré: « Eh bien, très proche du centre de Rushden est une propriété que je vais voir, c’est une terrasse moyenne de 50 000 £, mais je dois dire qu’en termes d’attrait, cela ne va pas très bien. »

Martin ne se sentit pas mieux une fois à l’intérieur, notant: « Alors qu’avons-nous? Hall d’entrée ici, beau carrelage.

«Et puis à travers cela a frappé à travers le salon, mais avant d’aller plus loin, la chose qui vous frappe lorsque vous franchissez la porte est l’odeur.

« Je ne sais pas ce que c’est mais ce n’est pas très agréable. Le problème, c’est avec les odeurs que vous penseriez qu’elles partiraient si ce n’était pas habité, mais pas si des trucs se sont infiltrés dans le parquet.

Essayant d’être positif, il a ajouté: « Ne sous-estimez pas l’effort nécessaire pour éliminer les odeurs, mais c’est un grand espace agréable, beaucoup de lumière, toute la maison est définitivement très démodée. »

Martin a ajouté qu’il y avait un certain potentiel pour la maison en termes d’espace de stockage et d’une petite dépendance.

Il a poursuivi : « En haut des escaliers, une belle surprise, une salle de bain de très bonne taille, presque trop grande.

« Vous allez avoir besoin d’une nouvelle salle de bain à moins que vous ne soyez un reptile et alors c’est parfait. »

Alors qu’il se dirigeait le long du couloir, il s’arrêta et leva les yeux vers le haut plafond et un point d’entrée du grenier, qui n’avait aucun moyen évident d’y accéder.

Il a dit : « J’adore ça. En tant que trappe de loft, c’est un peu inutilisable pour la majorité des gens.

Malgré sa sombre évaluation de la propriété, celle-ci a fini par être vendue 115 000 £ – à partir d’un prix d’orientation de 50 000 £ – aux partenaires commerciaux Tony et Gareth.

Homes Under the Hammer est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.